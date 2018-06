Pallavolo | Luca Cantagalli è il nuovo Assistant Coach di Modena Volley

sportfair

: #Pallavolo #volleyball #SuperLega - Ufficiale: Luca #Cantagalli sarà il vice-Velasco a Modena - CarlottaRossi11 : #Pallavolo #volleyball #SuperLega - Ufficiale: Luca #Cantagalli sarà il vice-Velasco a Modena - iVolleymagazine : #Pallavolo SuperLega - Ufficiale: Luca Cantagalli sarà il vice-Velasco a Modena - Glinformati : Modena: Ufficiale, Luca Cantagalli è il nuovo Assistant Coach - GLI INFORMATI - -

(Di mercoledì 27 giugno 2018) Il “Bazooka”nella prossima stagione affiancherà Julio Velasco sulla panchina delPrende sempre più corpo ladella prossima stagione e dopo l’ufficializzazione di Julio Velasco arriva quella di colui che lo affiancherà sulla panchina gialloblù:, il “Bazooka” delmondiale. Icona della, amatissimo adove ha vinto tutto, la sua bacheca da giocatore rimbomba di successi: sette scudetti e quattro Coppe dei Campioni con le squadre di club e 330 presenze in Nazionale con argento olimpico, due ori mondiali e tre europei. Protagonista assoluto di quella generazione di fenomeni che proprio con Velasco portòe l’Italia dela dettar legge nel mondo,ha allenato nel 2009/10 a Massa per poi passare a Reggio Emilia, dove tra il 2012 e il 2016 ha ottenuto una promozione in A2 e ottimi risultati ...