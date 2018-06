Pallanuoto | Giochi del Mediterraneo 2018 | Grecia-Italia 10-11 ai rigori Il Settebello

Pallanuoto femminile - Giochi del Mediterraneo 2018 : esordio vincente per Italia e Spagna. Domani verrà definita la finale per l’oro? : Va in archivio la prima giornata della Pallanuoto femminile ai Giochi del Mediterraneo: dopo la vittoria del Setterosa in apertura di programma per 11-3 sulla Francia, è arrivata nel Girone B una soffertissima affermazione della Spagna sulla Grecia per 9-8. Hanno riposato oggi Turchia e Portogallo. Nel Girone A, come detto, la nazionale Italiana ha avuto vita facile contro la compagine transalpina, mai in partita e battuta per 11-3. Domani le ...

Pallanuoto femminile - Giochi del Mediterraneo 2018 : Italia-Francia 11-3. Poker Bianconi - ottimo inizio del Setterosa : Inizia bene l’avventura del Setterosa ai Giochi del Mediterraneo: la nazionale italiana di Pallanuoto femminile ha sconfitto all’esordio la Francia per 11-3 e domani sfiderà la Turchia sempre alle 9.30 nella gara che potrebbe spalancare alla nostra selezione le porte verso la finale per l’oro. Un Poker di Bianconi, mattatrice della gara, una doppietta di Picozzi ed una marcatura a testa per Garibotti, Queirolo, Emmolo, Cotti e ...

Pallanuoto femminile - Giochi del Mediterraneo 2018 : il Setterosa si giocherà l’oro con Spagna e Grecia : Tutto pronto per i Giochi del Mediterraneo 2018: la competizione multidisciplinare che ospita tutte le nazioni del Mare Nostrum scatterà il prossimo 22 giugno in quel di Tarragona. Per quanto riguarda la Pallanuoto, nello specifico al femminile, i primi incontri si disputeranno il 27 giugno e la competizione terminerà, con l’assegnazione della medaglia d’oro, il 1 luglio. Formula davvero particolare per il torneo: due raggruppamenti ...

Pallanuoto - Giochi del Mediterraneo 2018 : un torneo stellare - ci sono tutte le big! Settebello al completo : Dopo le delusioni per ciò che poteva essere e non è stato nella Final Eight di Champions League in quel di Genova, si chiude la stagione per i club ed entra nel vivo l’estate, come di consueto dedicata alle nazionali. L’appuntamento più importante sarà sicuramente l’Europeo di Barcellona, che scatterà il prossimo 16 luglio. Per preparare al meglio la manifestazione continentale Sandro Campagna ha deciso di puntare tutto sui ...

Pallanuoto femminile - Giochi del Mediterraneo 2018 : il calendario completo e le partite dell’Italia. Programma - orari e tv : L’Italia si presenta ai Giochi del Mediterraneo di Tarragona con il Setterosa al gran completo: la nazionale italiana di Pallanuoto femminile è stata inserita nel girone con Turchia e Francia. Esordio giovedì 28 alle 11.40 contro la Turchia. Chiusura del girone venerdì 29 alla stessa ora contro la compagine transalpina. Non si può sbagliare: le prime si giocheranno l’oro sabato 30 giugno alle 19.30. I Giochi del Mediterraneo verranno ...

Pallanuoto - Giochi del Mediterraneo 2018 : il calendario completo e le partite dell’Italia. Programma - orari e tv : L’Italia si presenta ai Giochi del Mediterraneo di Tarragona con il Settebello al gran completo: la nazionale italiana di Pallanuoto maschile è stata inserita nel girone con Spagna, Turchia e Grecia. Esordio contro i padroni di casa mercoledì 27 alle 20.50, si replica giovedì 28 alla stessa ora contro la Turchia. Chiusura del girone venerdì 29 alle 18.40 contro la compagine ellenica. Non si può sbagliare: le prime si giocheranno ...

Pallanuoto : Settebello in raduno verso i Giochi del Mediterraneo. I convocati di Sandro Campagna : Terminate, con la Champions League di Genova, le manifestazioni dedicate ai club, l’estete della Pallanuoto si infiamma ovviamente con le nazionali. Il Settebello è in raduno sotto gli ordini di Sandro Campagna in quel di Ostia: dal 14 al 23 giugno, con una due giorni nella quale sarà presente anche il Giappone, per preparare al meglio i Giochi del Mediterraneo di Tarragona e gli Europei di Barcellona. Le parole di Campagna alla ...

Pallanuoto - Giochi del Mediterraneo 2018 : i convocati dell’Italia. Settebello e Setterosa con le stelle - si punta all’oro : Tutto pronto per i Giochi del Mediterraneo del 2018: la competizione che vede al via i protagonisti del Mare Nostrum scatterà in quel di Tarragona (Spagna) dal 22 giugno. Per quanto riguarda la Pallanuoto le medaglie saranno assegnate ovviamente sia al maschile che al femminile, con l’Italia che schiera al via due selezioni di assoluto livello per quanto riguarda Settebello e Setterosa. Andiamo a scoprire i convocati. Settebello Zeno ...