Pallanuoto femminile | gran colpo della SIS Roma | la società capitolina acquista Izabella

Pallanuoto femminile - Giochi del Mediterraneo 2018 : esordio vincente per Italia e Spagna. Domani verrà definita la finale per l’oro? : Va in archivio la prima giornata della Pallanuoto femminile ai Giochi del Mediterraneo: dopo la vittoria del Setterosa in apertura di programma per 11-3 sulla Francia, è arrivata nel Girone B una soffertissima affermazione della Spagna sulla Grecia per 9-8. Hanno riposato oggi Turchia e Portogallo. Nel Girone A, come detto, la nazionale Italiana ha avuto vita facile contro la compagine transalpina, mai in partita e battuta per 11-3. Domani le ...

Pallanuoto femminile - Giochi del Mediterraneo 2018 : Italia-Francia 11-3. Poker Bianconi - ottimo inizio del Setterosa : Inizia bene l’avventura del Setterosa ai Giochi del Mediterraneo: la nazionale italiana di Pallanuoto femminile ha sconfitto all’esordio la Francia per 11-3 e domani sfiderà la Turchia sempre alle 9.30 nella gara che potrebbe spalancare alla nostra selezione le porte verso la finale per l’oro. Un Poker di Bianconi, mattatrice della gara, una doppietta di Picozzi ed una marcatura a testa per Garibotti, Queirolo, Emmolo, Cotti e ...

Pallanuoto femminile - Italia-Cina 14-3 : il Setterosa vince anche la terza ed ultima amichevole : Il Setterosa ha vinto anche la terza ed ultima amichevole contro la Cina in preparazione agli Europei di Barcellona: dopo il sofferto 8-7 di Firenze, ed il 15-4 di Prato, oggi a Milano è arrivato un altro largo successo, stavolta per 14-3, dominando nella prima metà della gara. La selezione partirà alla volta di Tarragona, per prendere parte ai Giochi del Mediterraneo, che rappresentano una delle ultime uscite prima della rassegna ...

Pallanuoto femminile - Giochi del Mediterraneo 2018 : il Setterosa si giocherà l’oro con Spagna e Grecia : Tutto pronto per i Giochi del Mediterraneo 2018: la competizione multidisciplinare che ospita tutte le nazioni del Mare Nostrum scatterà il prossimo 22 giugno in quel di Tarragona. Per quanto riguarda la Pallanuoto, nello specifico al femminile, i primi incontri si disputeranno il 27 giugno e la competizione terminerà, con l’assegnazione della medaglia d’oro, il 1 luglio. Formula davvero particolare per il torneo: due raggruppamenti ...

Pallanuoto femminile - Giochi del Mediterraneo 2018 : il calendario completo e le partite dell’Italia. Programma - orari e tv : L’Italia si presenta ai Giochi del Mediterraneo di Tarragona con il Setterosa al gran completo: la nazionale italiana di Pallanuoto femminile è stata inserita nel girone con Turchia e Francia. Esordio giovedì 28 alle 11.40 contro la Turchia. Chiusura del girone venerdì 29 alla stessa ora contro la compagine transalpina. Non si può sbagliare: le prime si giocheranno l’oro sabato 30 giugno alle 19.30. I Giochi del Mediterraneo verranno ...

Pallanuoto femminile - Italia-Cina 8-7 : il Setterosa vince la prima delle tre amichevoli : Il Setterosa ha vinto la prima delle tre amichevoli contro la Cina in preparazione agli Europei di Barcellona: a Firenze la nazionale italiana di Pallanuoto femminile si è imposta sulla selezione asiatica per 8-7 rimontando negli ultimi minuti. Le cinesi infatti erano avanti 7-6, poi a 4’20” è arrivato il pari di Bianconi. Rete decisiva a 2’22” dal termine di Picozzi, unica in vasca a mettere a segno una doppietta. Le ...

Pallanuoto femminile - World League 2018 : gli Stati Uniti non sbagliano un colpo! : Gli Stati Uniti non sbagliano un colpo, la nazionale dominante della Pallanuoto femminile continua a vincere, in ogni appuntamento. Anche la World League 2018 va in bacheca per gli USA: a Kunshan collezionano il trionfo numero 12 su 15 nella manifestazione. Ennesimo dominio per la nazionale di Adam Krikorian che nella Super Final si è sbarazzata dell’Olanda per 8-6. Terza piazza invece per la Russia. World League femminile – Super Final di ...

Pallanuoto femminile - World League 2018 : a Kunshan va in scena la Super Final. In otto cercano la vittoria : Al via a Kunshan, in Cina, la Super Final di World League femminile: senza l’Italia, che ha scelto l’Europa Cup, saranno otto le nazionali a contendersi la corona. Divise nella prima fase in due gironi all’italiana, le selezioni resteranno tutte in gara fino ai quarti di finale. Per tutte le squadre una gara al giorno a partire da oggi, finali sabato 2 giugno. In gara nel gruppo A Australia, Cina, Olanda e Spagna, mentre nel ...

Pallanuoto femminile - Serie A1 2018 : Catania-Padova 9-10 dopo i tiri di rigore. Gran sorpresa a Firenze - scudetto patavino : Sorpresissima a Firenze in Serie A1 di Pallanuoto femminile: la finale scudetto premia il Padova, che batte, ai rigori, 10-9 Catania, dopo il 6-6 dei tempi regolamentari e contro ogni pronostico della vigilia porta a casa il quarto titolo consecutivo. Delusione per le etnee, che devono rinviare l’appuntamento con il titolo italiano numero 20. Nella finale per il terzo posto Rapallo-Bogliasco 7-5 e guadagna non solo un posto sul podio, ma ...

Pallanuoto femminile - Serie A1 2018 : la finale per il tricolore sarà Catania-Padova. Sconfitte per Rapallo e Bogliasco : La scena della Pallanuoto femminile italiana è ancora dominata da Catania e Padova: a Firenze le semifinali della Final Six scudetto designano le stesse finaliste della scorsa edizione. L’ultimo atto andrà in scena domani alle ore 18.00 e sarà preceduta dalla finale per il terzo posto che vedrà il derby ligure tra Rapallo e Bogliasco. Roma batte Milano ed arpiona il quinto posto. Nella prima semifinale le etnee dominano la sfida col ...

Pallanuoto femminile - Serie A1 2018 : sorprese nella Final Six. Avanti Rapallo e Bogliasco - fuori Milano e Roma : Sono due sorprese ad inaugurare la Final Six che assegnerà lo scudetto della Pallanuoto femminile: nei quarti di Finale giocati in serata, sono state le squadre peggio piazzate al termine della regular season a passare il turno. Dunque vanno Avanti entrambe le compagini liguri, Bogliasco e Rapallo, che hanno battuto rispettivamente Roma e Milano. nella prima partita Bogliasco ha sorpreso Roma: dopo la prima metà di gara molto equilibrata, chiusa ...

Pallanuoto femminile - Serie A1 2018 : al via la Final Six scudetto. Tutti contro Catania : chi riuscirà a battere le etnee? : Catania contro Tutti: questo in estrema sintesi il fil rouge che percorrerà la tre giorni fiorentina nella quale si assegnerà lo scudetto della Serie A1 di Pallanuoto femminile. Ad aprire le danze domani i quarti di Finale: alle ore 18.30 saranno Roma e Bogliasco, che hanno terminato, rispettivamente, al terzo ed al sesto posto la regular season. Alle ore 20.00 sarà la volta di Milano e Rapallo, quarta e quinta nella stagione regolare, nel ...

Pallanuoto femminile - A1 2018 : le migliori italiane dell’ultima giornata della regular season : Ultima giornata per la regular season di Pallanuoto femminile: terminata dunque sabato la stagione dell’A1, che ora vedrà il suo punto più importante con i play-off scudetto. Andiamo a vedere le migliori italiane di questo 18mo turno. Roberta Bianconi: la stella del campionato, quasi sicuramente la miglior giocatrice del torneo. L’azzurra, ex Olimpiacos, guida la sua corazzata Orizzonte Catania alla vittoria nel derby contro il ...

Pallanuoto femminile - A1 2018 : risultati e classifica della 18ma giornata. Retrocede il Messina : Diciottesima giornata per il campionato di Pallanuoto femminile: arrivano i primi verdetti. Il Messina, dopo aver battagliato per tanti anni anche per la vittoria del titolo, è costretto a Retrocedere in A2 alla fine di una stagione da dimenticare. Sconfitta nettissima nel derby siciliano con la capolista Orizzonte Catania. Successi anche per Plebiscito Padova e Cosenza, pareggio per 10-10 invece per Milano e Rapallo. Andiamo a vedere i ...