Palio di Siena 2 luglio | diretta tv su Raidue e live streaming sul web

Blastingnews

: RT @paliodisiena: Ecco il drappellone di Emilio Giannelli ad alta risoluzione. Sarà collocato nel Museo della Contrada vittoriosa del Palio… - marcobene94 : RT @paliodisiena: Ecco il drappellone di Emilio Giannelli ad alta risoluzione. Sarà collocato nel Museo della Contrada vittoriosa del Palio… - Tour_guide_taxi : RT @EnjoySiena: Questo è il drappellone dipinto da Emilio Giannelli che sarà consegnato alla contrada vincitrice del Palio di Siena del 2 l… - ailinon80 : RT @paliodisiena: Per il giorno del Palio di Siena abbiamo un sogno nel cassetto: che ci aiutiate a far diventare l'hashtag #PaliodiSiena #… -

(Di mercoledì 27 giugno 2018) Il primodidel 2018, quello della Madonna di Provenzano, verra' corso la sera di lunedì 2. Come sempre, in to all'estrazione di fine maggio VIDEO le contrade che si contenderanno il drappo nella cornice di Piazza del Campo saranno 10 e più specificatamente la Giraffa, gia' vincitrice il 22017 con il fantino Scompiglio, Chiocciola, Oca, Nicchio, Drago, Istrice, Lupa, Valdimontone, Leocorno e Tartuca. Dalle ore 18:45 la carriera senese avra' anche un'adeguata copertura televisiva sul secondo canale, sulle property Web della Rai e sul sito dedicato alla manifestazione. Il 2sara' trasmesso in Tv e sul web ildiRiguardo a dove vedere ildidel 22018 in Tv e sul Web ci sono varie possibilita'. Innanzitutto, grazie anche alla collaborazione con il Consorzio per la Tutela deldi, la corsa senese sara' ...