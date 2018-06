Palinsesto Rai1 autunno 2018 : Insinna a 'L'Eredità' - Greco non avrà programmi : Nella giornata di oggi, mercoledì 27 giugno, sono stati presentati a Milano i palinsesti autunnali della Rai nella stagione 2018 /2019. Tante le novità ed i grandi ritorni, specie sulla prima rete, come Portobello condotto da Antonella Clerici, il nuovo programma pomeridiano di Caterina Balivo ed il ritorno di Mara Venier a Domenica in a quattro anni dall'ultima edizione da lei condotta. Ad aprire c'è stato l'intervento del direttore generale ...

Zero e Lode chiude - game show sospeso dal Palinsesto di Rai1 : al suo posto Caterina Balivo : Presentati questa mattina a Milano i nuovi palinsesti Rai per la stagione tv 2018-2019. Tante le novità che vedremo in onda a partire dal prossimo mese di settembre, e tra le notizie più importanti troviamo la cancellazione del game show Zero e Lode, condotto da Alessandro Greco, che aveva debuttato nella passata stagione televisiva su Raiuno. Il programma non è stato riconfermato in palinsesto e risulta sospeso dalla rete ammiraglia Rai. La Rai ...