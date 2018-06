Palinsesti Rai 3 | autunno 2018

Palinsesti Rai 2018-2019 : Alberto Angela a Rai1 - Insinna all’Eredità nel ricordo di Fabrizio Frizzi : In occasione della presentazione agli investitori dei Palinsesti autunnali della Rai, Mario Orfeo – direttore generale dell’azienda di viale Mazzini – ha parlato diffusamente dell’anno trascorso e dei programmi per il futuro del servizio pubblico radio-televisivo. Il DG ha sottolineato più volte che in tema di ascolti la Rai resta una leader assoluta e ha, appunto, presentato cosa attende i telespettatori per la prossima ...

Palinsesti Rai - Alberto Angela trasloca su Rai 1 - mistero sulla presenza di Fiorello. Elisa Isoardi torna alla Prova del cuoco : Negli studi Rai di via Mecenate sono stati presentati alla stampa i Palinsesti della prossima stagione tra novità, esclusioni e riconferme. Alberto Angela trasloca su Rai1, come avvenuto lo scorso anno con il riconfermato Che tempo che fa di Fabio Fazio, e lo farà con Ulisse e con Stanotte a Pompei in onda al sabato sera per tre settimane. Subito dopo dal 27 ottobre spazio al nuovo Portobello affidato ad Antonella Clerici. Anche quest’anno ...

Palinsesti Rai all’insegna di Lino Guanciale : confermata Non dirlo al mio capo 2 - slittano L’Allieva 2 e La Porta Rossa 2? : Alla presentazione dei Palinsesti Rai si è parlato del grande successo ottenuto dalla fiction nella scorsa stagione ma anche di tutte le conferme e dei volti noti, come quello di Lino Guanciale, che torneranno ad occupare la prima serata alternandosi ad eventi (vedi Bocelli), all'intrattenimento (confermatissimo Tale e Quale Show con Carlo Conti) e ai grandi film. Il dg Orfeo ha mostrato una serie di video che lanciano la prossima stagione tv ...

Palinsesti Rai 2 - autunno 2018 : Rai2 Grandi riconferme, volti noti da consolidare, cambi della guardia e qualche novità: c’è un po’ di tutto nei Palinsesti di Rai 2 per la prossima stagione tv, al via a settembre 2018. Ecco nel dettaglio tutto ciò che andrà in onda in autunno sulla rete diretta da Andrea Fabiano. Palinsesti Rai 2, autunno 2018: il daytime LUNEDI/VENERDI – La giornata di Rai 2 inizierà con Giovanni Mucciaccia, nuovo volto di rete e già noto ...

Fiorello forse - Giletti e Floris no : la Rai presenta i suoi Palinsesti : Un lungo applauso per ricordare Fabrizio Frizzi, morto a marzo dopo una malattia che l'ha colpito. La Rai ha voluto aprire con un omaggio al grande conduttore la presentazione dei palinsesti autunnali."Abbiamo ancora negli occhi le persone in coda per dare l'ultimo saluto a Fabrizio Frizzi", ha detto il direttore generale della Rai, Mario Orfeo. "Mi colpirono le parole di una donna che disse: 'Da quando è morto mio marito cenavo ogni sera con il ...

Palinsesti Rai autunno 2018 : le fiction che vedremo : Presentati oggi i Palinsesti Rai 2018/2019: la presentazione di quello che vedremo nella prossima stagione televisiva è avvenuta oggi intorno alle ore 12 in Via Mecenate a Milano. Il discorso introduttivo del Direttore Generale Mario Orfeo Ad aprire la manifestazione il Direttore Generale Rai Mario Orfeo, emozionato e palesemente soddisfatto ha dichiarato che la Rai è la televisione più vista in assoluto: sono i numeri che parlano e quindi i ...

Palinsesti Rai 1 - autunno 2018 : Rai 1 Per la stagione 2018/2019 Rai 1 punta ad essere la tv degli amici, quelli veri, di famiglia, che non ti tradiranno mai e che sai sempre dove e quando trovare. Ma chi sono i protagonisti ai quali è stata affidata questa mission? Ecco il nuovo palinsesto del canale diretto da Angelo Teodoli. Rai 1, palinsesto autunno 2018: daytime LUNEDI/VENERDI – La stagione di Rai 1 si aprirà il 10 settembre e, come da tradizione, sarà UnoMattina a ...

Rai - Orfeo 'Floris e Giletti fuori dai Palinsesti. Con Fiorello è sempre una sorpresa' - TV/Radio - Spettacoli : 'Il futuro è già in programma non è solo uno slogan, è il senso della nostra offerta per l'autunno 2018'. Con queste parole il dg Rai, Mario Orfeo , ha aperto la presentazione dei palinsesti per la ...

Palinsesti Rai 2018/2019 : tutte le (vere) novità. Dal ritorno di Insinna all’assenza di Fiorello : Il sorriso caldo di Fabrizio Frizzi compare sullo schermo e in sala applaudono tutti: colleghi, addetti ai lavori, tecnici, giornalisti. In piedi per rendere omaggio a uno dei volti più familiari e amati del Servizio Pubblico. Non poteva che cominciare così la presentazione dei Palinsesti Rai 2018/19, con tutte le novità che vedremo da settembre a dicembre sui primi canali tv. Fra conferme e novità, fra sfide e ...

Rai - ecco i nuovi Palinsesti. Orfeo ricorda Frizzi : 'Il suo sorriso è il volto che vogliamo' : 'Il futuro è già in programma': questo lo slogan dell'offerta Rai per l'autunno 2018. Il dg Mario Orfeo, nel corso della presentazione dei nuovi palinsesti Rai per la prossima stagione, ha anche ...

Palinsesti Rai - le risposte alle questioni Eleonora Brigliadori - Flavio Insinna e Alessandro Greco : Mercoledì 27 giugno a Milano la Rai ha presentato i Palinsesti autunnali agli investitori. Un’occasione anche per rispondere ad alcune polemiche esplose in questi giorni di inizio estate. Pechino Express, questione Brigliadori Andrea Fabiano, il direttore di Rai2, non può esimersi dal parlare del caso che ha infiammato queste ultime settimane televisive: Eleonora Brigliadori doveva partecipare alla nuova edizione di Pechino Express, ...