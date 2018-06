Palinsesti Rai 2018-2019 | cancellato Zero e Lode | Marco Liorni lascia La vita in diretta

Palinsesti Rai 2018/2019 : la presentazione in diretta. Orfeo ricorda Frizzi. Ficarra e Picone debuttano su Rai1 : presentazione dei Palinsesti Rai Il giorno è arrivato. Stamattina dagli studi di Via Mecenate a Milano, la Rai presenterà i Palinsesti 2018/2019. Il top management al completo, al cospetto di una platea di giornalisti e volti noti, rivelerà ufficialmente cosa riserveranno nei prossimi mesi le reti principali del gruppo e sarà pronto a rispondere alle varie domande. DavideMaggio.it seguirà la conferenza stampa in diretta minuto per minuto per ...

Palinsesti Rai 2018/2019 : la presentazione in diretta. Orfeo ricorda Frizzi : presentazione dei Palinsesti Rai Il giorno è arrivato. Stamattina dagli studi di Via Mecenate a Milano, la Rai presenterà i Palinsesti 2018/2019. Il top management al completo, al cospetto di una platea di giornalisti e volti noti, rivelerà ufficialmente cosa riserveranno nei prossimi mesi le reti principali del gruppo e sarà pronto a rispondere alle varie domande. DavideMaggio.it seguirà la conferenza stampa in diretta minuto per minuto per ...

Palinsesti Rai 2018/2019 : la presentazione in diretta : Rai Mecenate Il giorno è arrivato. Stamattina dagli studi di Via Mecenate a Milano, la Rai presenterà i Palinsesti 2018/2019. Il top management al completo, al cospetto di una platea di giornalisti e volti noti, rivelerà ufficialmente cosa riserveranno nei prossimi mesi le reti principali del gruppo e sarà pronto a rispondere alle varie domande. DavideMaggio.it seguirà la conferenza stampa in diretta minuto per minuto per aggiornarvi con tutte ...

Palinsesti Rai autunno 2018/ Diretta presentazione : le conferme e novità con il sogno Fiorello in prima serata : Palinsesti Rai autunno 2018, Diretta presentazione: le conferme e novità con il sogno Fiorello in prima serata. Le anticipazioni in attesa della conferenza stampa dei vertici(Pubblicato il Wed, 27 Jun 2018 11:00:00 GMT)

Presentazione Palinsesti Rai - autunno 2018 : conferenza stampa in diretta : Questa mattina, mercoledì 27 giugno 2018, i vertici Rai presenteranno alla stampa e agli inserzionisti pubblicitari i Palinsesti della prossima stagione televisiva del servizio pubblico con particolare attenzione all'autunno 2018: questa sarà l'ultima Presentazione a cura del direttore generale Mario Orfeo e della presidentessa Monica Maggioni, e anche gli ultimi Palinsesti approvati dal cda attualmente in carica fino al 30 giugno.In ...

Anticipazioni Palinsesti Rai 2018-19 : Alberto Angela sfida Maria De Filippi al sabato sera : In casa Rai è tempo di pensare a quelle che saranno le novità della prossima stagione televisiva 2018-19 e quindi ai palinsesti ufficiali che verranno presentati domani a Milano ma che sono stati spoilerati già dal direttore di Raiuno Angelo Teodoli in una recente intervista al quotidiano 'Il Giornale'. Tante le novità di questa nuova stagione televisiva, tra cui il passaggio definitivo di Alberto Angela su Raiuno al sabato sera e il ritorno ...

Cda Rai : Ultima seduta approva Palinsesti. Saluti - baci e avanti i prossimi : In un clima di rompete le righe o se preferite da ultimo giorno di scuola, oggi nella sede Rai di viale Mazzini è andata in scena l'Ultima riunione del Consiglio di Amministrazione della Rai, gestione Maggioni-Orfeo.Nel corso di questa Ultima seduta, sotto la presidenza di Monica Maggioni, sono stati approvati i palinsesti della prossima stagione televisiva della tv pubblica, che domani verranno presentati a Milano (replica la settimana ...

Palinsesti Rai - Autunno 2018 : chi resta e chi va : Novità in arrivo nei Palinsesti dell’Autunno 2018 delle reti Rai: c’è chi resta e chi no, ma anche chi raddoppia i propri impegni in video La prossima stagione televisiva si preannuncia ricca di novità per la Rai. In attesa di scoprire i Palinsesti Rai 2018, ecco i conduttori che restano, ma anche quelli che vanno via o che raddoppiano i propri impegni in video. Palinsesti Rai 2018: i conduttori che cambiano Una delle prime novità ...

Palinsesti Rai 2018-2019 approvati in Cda : le novità : Alberto Angela Alberto Angela passa a Rai1, a Domenica In arriva Mara Venier, Marco Liorni approda al sabato pomeriggio. approvati i Palinsesti Rai1 2018-2019. Il via libera è arrivato oggi dal CdA di Viale Mazzini, ormai prossimo alla scadenza. Ecco le principali novità della prossima stagione tv. Alberto Angela lascerà Rai3 e passerà a Rai1 con il suo Ulisse nel prime time del sabato. Poi, terminato il ciclo di puntate del divulgatore ...

Rai - i primi Palinsesti dell'era giallo-verde. Mara Venier a Domenica In : ... 2 eletti dalla Camera, 2 dal Senato; 2 designati dal consiglio dei ministri, su proposta del ministro dell'economia e delle finanze; 1 designato dall'assemblea dei dipendenti della Rai tra i ...

Rai - i primi Palinsesti dell'era giallo-verde. Mara Venier a Domenica In : ... 2 eletti dalla Camera, 2 dal Senato; 2 designati dal consiglio dei ministri, su proposta del ministro dell'economia e delle finanze; 1 designato dall'assemblea dei dipendenti della Rai tra i ...

Palinsesti Rai 2018 : tutte le novità - tra indiscrezioni e ufficialità : Mara Venier di ritorno a Domenica In prima di Cristina Parodi. Caterina Balivo su Raiuno, e Detto Fatto conteso fra Elena Santarelli, Bianca Guaccero e Carolina di Domenico (con Guaccero in pole, stando a quanto apprende Vanityfair.it). Tiberio Timperi a La vita in diretta al posto di Marco Liorni, Alberto Angela il sabato sera su Raiuno a sfidare la corazzata di Tú Sí Que Vales. I Palinsesti Rai saranno presentati il 27 giugno, ma sono già ...

Palinsesti Rai 2018-2019 : L'Allieva in onda prima di Non Dirlo Al Mio Capo Video : C'è grande attesa da parte dei milioni di telespettatori italiani per la programmazione della prossima stagione televisiva [Video] di casa Rai, che si distingue soprattutto per il ritorno di fiction di grande successo: un esempio si ritrova nella serie Non Dirlo Al Mio Capo, che vede come protagonisti Lino Guanciale e Vanessa Incontrada. Le riprese della fiction sono terminate nel mese di dicembre dello scorso anno ma non è stata mandata in onda ...

Palinsesti Rai 2018-2019 : L'Allieva in onda prima di Non Dirlo Al Mio Capo : C'è grande attesa da parte dei milioni di telespettatori italiani per la programmazione della prossima stagione televisiva di casa Rai, che si distingue soprattutto per il ritorno di fiction di grande successo: un esempio si ritrova nella serie Non Dirlo Al Mio Capo, che vede come protagonisti Lino Guanciale e Vanessa Incontrada. Le riprese della fiction sono terminate nel mese di dicembre dello scorso anno ma non è stata mandata in onda e sarà ...