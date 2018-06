PALINSESTI AUTUNNO 2018 Diretta | video | il ricordo di Fabrizio Frizzi apre la

PALINSESTI Rai autunno 2018/ Diretta presentazione : le conferme e novità con il sogno Fiorello in prima serata : Palinsesti Rai autunno 2018 , Diretta presentazione : le conferme e novità con il sogno Fiorello in prima serata . Le anticipazioni in attesa della conferenza stampa dei vertici(Pubblicato il Wed, 27 Jun 2018 11:00:00 GMT)

Presentazione PALINSESTI Rai - autunno 2018 : conferenza stampa in diretta : Questa mattina, mercoledì 27 giugno 2018 , i vertici Rai presenteranno alla stampa e agli inserzionisti pubblicitari i Palinsesti della prossima stagione televisiva del servizio pubblico con particolare attenzione all' autunno 2018 : questa sarà l'ultima Presentazione a cura del direttore generale Mario Orfeo e della presidentessa Monica Maggioni, e anche gli ultimi Palinsesti approvati dal cda attualmente in carica fino al 30 giugno.In ...

PALINSESTI Rai - Autunno 2018 : chi resta e chi va : Novità in arrivo nei Palinsesti dell’Autunno 2018 delle reti Rai: c’è chi resta e chi no, ma anche chi raddoppia i propri impegni in video La prossima stagione televisiva si preannuncia ricca di novità per la Rai. In attesa di scoprire i Palinsesti Rai 2018, ecco i conduttori che restano, ma anche quelli che vanno via o che raddoppiano i propri impegni in video. Palinsesti Rai 2018: i conduttori che cambiano Una delle prime novità ...