Palermo città aperta : la rinascita del capoluogo siciliano tra film - arte e cultura : Nel frattempo anche il mondo guarda al capoluogo siciliano con occhi nuovi, o almeno ci prova. Dopo l'inserimento nel patrimonio dell'umanità Unesco, quest'anno Palermo è capitale italiana della ...

'Tram - rifiuti - promesse incompiute Palermo è una città al collasso' : Pensiamo alla costa sud, trattiamo con la Regione per diventare una Zona economica speciale, dialoghiamo con l'Autorità portuale, apriamoci al mondo. Perché alla fine possiamo anche parlare di grandi ...

Francesco e Raniero : la vicinanza alla famiglia dalla città di Palermo e da Silvio Berlusconi : La cronaca ci racconta di episodi di violenza, di bullismo, di sopraffazioni messe in atto da giovanissimi, nelle scuole, nei confronti di insegnanti o di coetanei più deboli. Esiste anche questo, ...

La "Manifesta" superiorità di Palermo come città d'arte : Il gran circo dell'arte contemporanea ha varie strade per affermare il suo ruolo: può giocare la partita del , legittimo, business confezionando fiere sempre più raffinate , vedi Art Basel, , puntare ...

Palermo, 12 giu. (Adnkronos) - "Sono contenta di essere tra di voi e di sentirmi pure io siciliana. Ho trovato forti similarità tra Malta e la Sicilia, siamo entrambi Paesi molto ospitali e qui mi sento come se fossi in una famiglia allargata. Penso che si debba cogliere questa occasione che vede La

Palermo : presidente Malta in città - ‘qui a casa - potenziare collaborazione’ : Palermo, 12 giu. (Adnkronos) – “Sono contenta di essere tra di voi e di sentirmi pure io siciliana. Ho trovato forti similarità tra Malta e la Sicilia, siamo entrambi Paesi molto ospitali e qui mi sento come se fossi in una famiglia allargata. Penso che si debba cogliere questa occasione che vede La Valletta capitale europea della Cultura e Palermo capitale italiana per stringere di più i nostri rapporti. Più scambi ci sono tra ...

Serie B - Frosinone-Cittadella 1-1 : Gori regala la finale playoff contro il Palermo. Kouame non basta : Quando Kouame, al 30' della ripresa, mette a segno il gol dell'1-1, tutto il pubblico del Benito Stirpe di Frosinone ha ripensato alla beffa subita alla fine della stagione regolare, quando il Parma ...

Frosinone-Cittadella 1-1 - la squadra di Longo in finale : adesso scontro fantastico contro il Palermo [FOTO] : 1/10 Alfredo Falcone/LaPresse ALFREDO ...

Serie B - playoff diretta esclusiva Sky : stasera Frosinone - Cittadella e Palermo - Venezia : Finisce 1-1 al Tombolato l'andata delle semifinali dei playoff di Serie B tra Cittadella e Frosinone. Gli ospiti passano in vantaggio al 17' con Paganini, abile a deviare in rete un pallone vagante sugli sviluppi di un corner. Il Frosinone sfiora il raddoppio al 29', quando Adorni salva in extremis su Dionisi a porta vuota. Al 34' invece &egra...

Serie B - Aureliano arbitra Palermo-Venezia e Nasca Frosinone-Cittadella : Gianluca Aureliano è l’arbitro designato per Palermo-Venezia, semifinale di ritorno dei Playoff di Serie B in programma domenica 10 giugno alle 18.30. Luigi Nasca dirigerà invece l’altra semifinale Frosinone-Cittadella in programma sempre domenica 10 ma alle ore 21. (AdnKronos) L'articolo Serie B, Aureliano arbitra Palermo-Venezia e Nasca Frosinone-Cittadella sembra essere il primo su CalcioWeb.

Palermo : Ferrandelli - governiamo città con un accordo di Consiglio : Palermo, 8 giu. (AdnKronos) - Un accordo d’Aula "affinché il Consiglio possa guidare, con una serie di delibere, i vari settori ormai allo sbando della città e si possa intestare il rilancio dei conti e dei servizi da erogare tramite le aziende". E' la proposta avanzata da Fabrizio Ferrandelli, lead

Messina - Alagna a Palermo per la Casa del Portuale : 'Dobbiamo restituire l'edificio alla città' : Perché questa è la differenza tra chi si impegna davvero per il raggiungimento di un risultato storico per il mondo culturale cittadino e chi, invece, prova a nascondere dietro a qualche passerella ...