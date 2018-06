ilfattoquotidiano

: ‘Palazzo d’ingiustizia’, l’inchiesta di Iacona sul caso Robledo. Di Matteo: “Magistratura indipendente? Spesso spar… - Cascavel47 : ‘Palazzo d’ingiustizia’, l’inchiesta di Iacona sul caso Robledo. Di Matteo: “Magistratura indipendente? Spesso spar… - patrazia_ciosky : RT @fattoquotidiano: ‘Palazzo d’ingiustizia’, l’inchiesta di Iacona sul caso Robledo. Di Matteo: “Magistratura indipendente? Spesso spartiz… - jfktormento : RT @fattoquotidiano: ‘Palazzo d’ingiustizia’, l’inchiesta di Iacona sul caso Robledo. Di Matteo: “Magistratura indipendente? Spesso spartiz… -

(Di mercoledì 27 giugno 2018) Unche ha disegnato una linea immaginaria tra un prima e un dopo Alfredo. E che il giornalista Riccardoprova a raccontare nella sua ultima inchiesta, pubblicata da Marsilio, “Palazzo d’Ingiustizia. Ile l’indipendenza della Magistratura”. “Palazzo d’Ingiustizia parte dall’analisi dell’esposto cheha consegnato nell’aprile del 2014. Un esposto che rappresenta una miniera di storie, di racconti e ho pensato, spiega, che valesse la pena mettere per iscritto per consegnare alla memoria storica di questo paese, la storia di un uomo che ha combattuto, fino all’ultimo, per l’autonomia dei Pm della funzione requirente. Questa è una storia importante per la giustizia italiana, a prescindere dapersonale”.racconta una serie di irregolarità che secondosarebbero state commesse da Edmondo Bruti ...