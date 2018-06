Pagelle Svizzera-Costa Rica | Mondiali 2018 Bene Sommer e Drmic per i rossocrociati

Pagelle/ Serbia-Svizzera (1-2) : i voti della partita (Mondiali 2018 - girone E) : Pagelle Serbia Svizzera (1-2): i voti della partita, con i migliori e i peggiori oggi in campo al Kaliningrad Stadium, per il girone E dei Mondiali 2018 di Russia.(Pubblicato il Fri, 22 Jun 2018 22:16:00 GMT)

Pagelle Serbia-Svizzera 1-2 - Mondiali 2018 : Shaqiri disputa una ripresa sublime e decide la sfida : Serbia e Svizzera impattano per 1-1 rinviando ogni discorso qualificazione all’ultima giornata. Andiamo a scoprire i voti della partita di questa sera. SERBIA 6.5 Stojkovic, 6.5: a lungo inoperoso, alla mezz’ora viene chiamato in causa d a Dzemaili e risponde presente. Tosic, 6.5: bene in difesa, utile anche in fase di costruzione. Ivanovic, 6: bene, ma purtroppo il pallone lo sfiora solamente sulla gran conclusione di Xhaka che vale ...

Serbia e Svizzera impattano per 1-1 rinviando ogni discorso qualificazione all'ultima giornata. Andiamo a scoprire i voti della partita di questa sera. SERBIA 6.5 Stojkovic, 6.5: a lungo inoperoso, alla mezz'ora viene chiamato in causa d a Dzemaili e risponde presente. Tosic, 6.5: bene in difesa, utile anche in fase di costruzione. Ivanovic, 6: bene, ma purtroppo il pallone lo sfiora solamente sulla gran conclusione di Xhaka che vale ...

Brasile-Svizzera 1-1 - Mondiali 2018 : tabellino e Pagelle : Brasile-Svizzera, gruppo E Mondiale Russia 2018: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi.

Pagelle Brasile-Svizzera - Mondiali 2018 : 1-1. Magia di Coutinho - risponde Zuber con un gran colpo di testa : Altro risultato a sorpresa ai Mondiali di calcio: il Brasile non va oltre il pari con la svizzera. Finisce 1-1: a Coutinho nel primo tempo, risponde Zuber in avvio di ripresa. Andiamo a scoprire le Pagelle del match. BRASILE 6 Alisson, 6: inoperoso nella prima frazione, bruciato da Zuber in avvio di ripresa. Marcelo, 6,5: partecipa alla manovra offensiva, ben amministrando nella fase difensiva. Miranda, 6: forse un po’ troppo lezioso in ...

LIVE Pagelle Brasile-Svizzera - Mondiali 2018 in DIRETTA : 0-0. Verdeoro per iniziare al meglio la rassegna russa : Buonasera e benvenuti alle Pagelle LIVE di Brasile-Svizzera, match valido per i Mondiali 2018 di calcio. La Seleção arriva a questa rassegna iridata come favorita assoluta per la conquista del titolo. La squadra allenata da Tite e trascinata in campo dalla stella Neymar è pronta a far vedere subito tutta la sua classe in questo torneo. Di fronte si troverà però un avversario ostico, visto che gli elvetici possono contare su una formazione solida ...