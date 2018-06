Pagelle Serbia-Brasile 0-2 | i voti della partita Mondiali 2018 | girone E

Pagelle / Serbia-Brasile : i voti della partita (Mondiali 2018 - girone E - primo tempo) : Pagelle Serbia Brasile: i voti della partita , con i migliori e i peggiori in campo a Mosca per la partita del girone E ai Mondiali 2018 di Russia. (Pubblicato il Wed, 27 Jun 2018 20:46:00 GMT)

LIVE Pagelle Serbia-Brasile - Mondiali 2018 in DIRETTA : Pagelle LIVE Serbia-Brasile SERBIA (4-2-3-1) Vladimir STOJKOVIC: 6. Antonio RUKAVINA: 6. NIkola MILENKOVIC: 6. Milos VELIJKOVIC: 6. Aleksandar KOLAROV: 6. Sergej MILINKOVIC-SAVIC: 6. Nemanja MATIC: 6. Dusan TADIC: 6. Adem LJAJIC: 6. Filip KOSTIC: 6. Aleksandar MITROVIC: 6. All. Mladen Krstajic BRASILE (4-3-3) ALISSON: 6. MARCELO: 6. Joao MIRANDA: 6. THIAGO SILVA: 6. FRGNER: 6. Philippe COUTINHO: 6. CASEMIRO: 6. PAULINHO: 6. NEYMAR: ...

Pagelle Serbia-Svizzera 1-2 - Mondiali 2018 : Shaqiri disputa una ripresa sublime e decide la sfida : Serbia e Svizzera impattano per 1-1 rinviando ogni discorso qualificazione all’ultima giornata. Andiamo a scoprire i voti della partita di questa sera. SERBIA 6.5 Stojkovic, 6.5: a lungo inoperoso, alla mezz’ora viene chiamato in causa d a Dzemaili e risponde presente. Tosic, 6.5: bene in difesa, utile anche in fase di costruzione. Ivanovic, 6: bene, ma purtroppo il pallone lo sfiora solamente sulla gran conclusione di Xhaka che vale ...

Pagelle Serbia-Svizzera 1-1 - Mondiali 2018 : un tempo per parte - Mitrovic e Dzemaili sugli scudi : Serbia e Svizzera impattano per 1-1 rinviando ogni discorso qualificazione all’ultima giornata. Andiamo a scoprire i voti della partita di questa sera. SERBIA 6.5 Stojkovic, 6.5: a lungo inoperoso, alla mezz’ora viene chiamato in causa d a Dzemaili e risponde presente. Tosic, 6.5: bene in difesa, utile anche in fase di costruzione. Ivanovic, 6: bene, ma purtroppo il pallone lo sfiora solamente sulla gran conclusione di Xhaka che vale ...