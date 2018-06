Pagelle Messico Svezia | i voti della partita Mondiali 2018 | girone F - primo tempo

LIVE Pagelle Messico-Svezia - Mondiali 2018 in DIRETTA : la grinta scandinava contro l’estro dei messicani. In palio gli ottavi di finale : Buongiorno e bentrovati alle Pagelle LIVE di Messico-Svezia, match valido per il gruppo F dei Mondiali 2018. Sfida delicatissima all’Ekaterinburg Arena, dove va in scena l’ultima giornata del gruppo F. Messico e Sveziasi giocano la qualificazione. Obiettivo più semplice per i centroamericani, che anche con un pareggio sarebbero certi non solo del passaggio del turno ma anche del primo posto; più complicato, invece, per gli svedesi, che hanno ...

Pagelle / Corea del Sud Messico (1-2) : i voti della partita (Mondiali 2018 gruppo F) : PAGELLE Corea del Sud Messico: i voti della partita dei Mondiali 2018 per il gruppo F. I migliori e i peggiori: tutti i giudizi sui protagonisti a Rostov(Pubblicato il Sat, 23 Jun 2018 19:21:00 GMT)

Pagelle Corea del Sud-Messico 0-2 - Mondiali 2018 : Hernandez e Guardado scatenati - Son unica luce tra gli asiatici : Il Messico domina contro la Corea del Sud ed è ad un passo dalla qualificazione al turno seguente, in attesa dell’esito del match tra Germania e Svezia. Per i ragazzi guidati da Osorio si tratta della seconda vittoria in due gare, mentre la Corea è già eliminata. Di Vela su rigore ed Hernandez le reti, una per tempo, che lanciano in orbita il Messico, tra le più belle sorprese della fase a gironi dei Mondiali 2018. Di seguito, le Pagelle ...

Pagelle/ Germania Messico (0-1) : i voti della partita (Mondiali 2018 gruppo F) : PAGELLE Germania Messico: i voti della partita, i giudizi a tutti i calciatori che sono scesi in campo per la sfida dei Mondiali 2018, valida per la prima giornata del gruppo F(Pubblicato il Sun, 17 Jun 2018 19:30:00 GMT)

Pagelle Germania-Messico - Mondiali 2018 : tutto il Messico in gran spolvero - non bene Müller - Ochoa attento su tutto : Di seguito le Pagelle dell’incontro appena disputato tra Germania e Messico, che ha visto l’esordio di entrambe le formazioni nel Gruppo F dei Mondiali di Russia 2018. GERMANIA Neuer 6,5: attento sul quasi papocchio difensivo di Plattenhardt e in altre occasioni. Non può nulla su Lozano. Nella ripresa non deve fare praticamente niente. Kimmich 6: al 24° minuto evita, in qualche modo, un cartellino giallo. Col tempo si fa vivo più di ...