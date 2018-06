Pagelle Germania-Corea del Sud | Mondiali 2018 | 0-2 Kim Young-Gwon e Son Heung-Min

LIVE Pagelle Germania-Corea del Sud - Mondiali 2018 in DIRETTA : 0-0. Tedeschi disperati alla caccia del gol qualificazione : CLICCA QUI PER IL LIVE DI COREA DEL SUD-GERMANIA Si chiude sullo 0-0 il primo tempo di Germania-Corea del Sud. Poco, se non pochissimo, spettacolo a Kazan, con la squadra di Loew che ha provato a combinare qualcosa in avanti, ma senza rendersi pericolosi. Gli asiatici, invece, hanno costruito un paio di chance interessanti, alle quali è mancata solo la precisione. La Germania appare troppo prevedibile e sta andando a sbattere contro il muro ...

LIVE Pagelle Germania-Corea del Sud - Mondiali 2018 in DIRETTA : 0-0. Hyun-Woo Cho si supera sul colpo di testa di Goretzka!

LIVE Pagelle Germania-Corea del Sud - Mondiali 2018 in DIRETTA : 0-0. I tedeschi spingono - ma i coreani provano a rendersi pericolosi

LIVE Pagelle Germania-Corea del Sud - Mondiali 2018 in DIRETTA : tedeschi all'attacco per una vittoria a suon di gol

Pagelle Germania-Svezia 1-1 - Mondiali 2018 : i tedeschi non sono padroni del loro destino. Stasera li salva Reus : Germania e Svezia impattano per 1-1: ora i tedeschi non saranno più padroni del loro destino. Andiamo a scoprire i voti della sfida di questa sera. GERMANIA 6 Neuer, 6: fa la scelta giusta su Berg, ma nulla può sul pallonetto di Toivonen. Nel recupero del primo tempo evita lo 0-2. Hector, 5: sbanda nel primo tempo assieme a tutta la retroguardia (dall’87’ Brandt, 6.5: in pieno recupero centra il palo). Rudiger, 5.5: sfortunato quando ...

Pagelle Germania-Messico - Mondiali 2018 : tutto il Messico in gran spolvero - non bene Müller - Ochoa attento su tutto : Di seguito le Pagelle dell’incontro appena disputato tra Germania e Messico, che ha visto l’esordio di entrambe le formazioni nel Gruppo F dei Mondiali di Russia 2018. GERMANIA Neuer 6,5: attento sul quasi papocchio difensivo di Plattenhardt e in altre occasioni. Non può nulla su Lozano. Nella ripresa non deve fare praticamente niente. Kimmich 6: al 24° minuto evita, in qualche modo, un cartellino giallo. Col tempo si fa vivo più di ...

Volley - Nations League 2018 : Italia-Germania 3-0 - le Pagelle degli azzurri. Zaytsev - il ritorno del paladino. Juantorena spinge - Anzani esplode : L’Italia ha sconfitto la Germania per 3-1 all’esordio nella Nations League 2018 di Volley maschile. Ottimo avvio degli azzurri che non hanno avuto particolari problemi contro i vicecampioni d’Europa privi di Grozer e Kaliberda. Di seguito le pagelle degli azzurri scesi in campo a Kraljevo (Serbia). IVAN Zaytsev: 8. ritorno da vero fenomeno per lo Zar che si riprende con gli interessi il ruolo di opposto, tra ...