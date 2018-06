Pagelle Corea del Sud-Germania | i voti della partita Mondiali 2018 | girone F - primo

LIVE Pagelle Germania-Corea del Sud - Mondiali 2018 in DIRETTA : 0-0. Hyun-Woo Cho si supera sul colpo di testa di Goretzka! : CLICCA QUI PER IL LIVE DI COREA DEL SUD-GERMANIA Si chiude sullo 0-0 il primo tempo di Germania-Corea del Sud. Poco, se non pochissimo, spettacolo a Kazan, con la squadra di Loew che ha provato a combinare qualcosa in avanti, ma senza rendersi pericolosi. Gli asiatici, invece, hanno costruito un paio di chance interessanti, alle quali è mancata solo la precisione. La Germania appare troppo prevedibile e sta andando a sbattere contro il muro ...

Pagelle Corea del Sud-Messico 0-2 - Mondiali 2018 : Hernandez e Guardado scatenati - Son unica luce tra gli asiatici : Il Messico domina contro la Corea del Sud ed è ad un passo dalla qualificazione al turno seguente, in attesa dell’esito del match tra Germania e Svezia. Per i ragazzi guidati da Osorio si tratta della seconda vittoria in due gare, mentre la Corea è già eliminata. Di Vela su rigore ed Hernandez le reti, una per tempo, che lanciano in orbita il Messico, tra le più belle sorprese della fase a gironi dei Mondiali 2018. Di seguito, le Pagelle ...

Pagelle Svezia-Corea del Sud - Mondiali 2018 : 1-0. Vittoria meritata degli scandinavi - la Corea non si rende mai pericolosa : La Svezia sconfigge con il punteggio di 1-0 la Corea del Sud nel match di esordio del Gruppo F, al termine di un match decisamente combattuto ma nel quale gli scandinavi hanno meritato il successo. La gara si è sbloccata solamente su calcio di rigore, trasformato dal capitano Granqvist, ma i gialloblù si sono resi pericolosi in diverse occasioni. Per gli asiatici, invece, novanta minuti con pochissimi guizzi nei quali hanno pensato maggiormente ...

Volley - Nations League 2018 : Italia-Corea del Sud 3-2 - le Pagelle degli azzurri. Sabbi riemerge - positivo Maruotti : quanta fatica : L’Italia si è salvata contro la Corea del Sud e ha vinto per 3-2 una partita che sulla carta non doveva riservare problemi. Gli azzurri hanno sofferto tantissimo contro il fanalino di coda della Nations League ma sono riusciti a strappare un successo fondamentale per continuare a sognare la qualificazione alla Final Six. Di seguito le pagelle dei ragazzi di Chicco Blengini scesi in campo a Seoul. GABRIELE Maruotti: 6. Lo ...