P S Berlusconi | «Gruppo paneuropeo vedrebbe Mediaset locomotiva trainante»

Mediolanum - verbale di constatazione da 544 milioni alla società irlandese del gruppo di Doris e Berlusconi : Mediolanum torna nel mirino della Guardia di Finanza. Le Fiamme Gialle di Milano hanno notificato alla società irlandese Mediolanum International Funds Limited, controllata con sede a Dublino del gruppo controllato dalle famiglie Doris e Berlusconi , un verbale di constatazione riguardo la residenza in Italia della società irlandese relativa agli anni 2010-2016. Le potenziali imposte oggetto di contestazione, si legge in una nota, ammontano a ...

Governo - Berlusconi : “Governo con Pd e gruppo misto. Sui dem la vedo diversamente da Salvini e Meloni” : “Io penso a un Governo di centrodestra che guardi al gruppo misto e ad alcuni esponenti del Pd: su questo punto la penso molto diversamente da Giorgia Meloni e Matteo Salvini “. Lo afferma Silvio Berlusconi (nella diretta di L’aria che tira – La7) appena arrivato in Molise. Poi picchia duro sul Movimento 5 stelle: “Sono incapaci di fare qualcosa di buono per l’Italia”. L'articolo Governo , Berlusconi : ...

M5S chiude (di nuovo) la porta in faccia a Silvio Berlusconi. Il capogruppo Danilo Toninelli : "Mai con il Cav - non siamo autolesionisti" : Il capogruppo dei 5 Stelle alla Camera, Danilo Toninelli, ribadisce il no dei pentastellati a Silvio Berlusconi: "È impossibile - ha detto a Rtl 102.5 - perché ha fatto fallire il paese e lo dimostrano 24 anni della sua carriera politica. E poi ci sono divergenze politiche enormi. Non siamo autolesionisti".Ma il Movimento che cosa preferirebbe? Toninelli non ha risposto: "Non posso rispondere perché andrei a pestare i piedi ...