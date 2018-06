Ottavi di finale | Mondiali 2018 Tabellone accoppiamenti | Germania a casa | passano Svezia

Diretta/ Messico-Svezia Mondiali 2018 (risultato finale 0-3) streaming video e tv : Entrambe agli Ottavi! : Diretta Messico Svezia, info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Nessuna delle due è ancora qualificata agli ottavi, alla Tricolor basta un pareggio(Pubblicato il Wed, 27 Jun 2018 17:51:00 GMT)

Mondiali 2018 - ecco Telstar Mechta 18 : il pallone dagli Ottavi alla semifinale : Si sta per concludere in questi giorni la fase a gironi di Russia 2018 da cui usciranno i nomi delle 16 squadre che accederanno agli ottavi di finale. A partire da questa fase del torneo i giocatori in campo avranno la possibilità di utilizzare un nuovo pallone, sempre realizzato da Adidas. Il nuovo pallone prende […] L'articolo Mondiali 2018, ecco Telstar Mechta 18: il pallone dagli ottavi alla semifinale è stato realizzato da Calcio e ...

Mondiali calcio Russia 2018 : Giappone-Polonia. I nipponici si giocano le chance di Ottavi di finale : Va a decidersi il Girone G dei Mondiali di calcio di Russia 2018 in questa ultima giornata dedicata al turno preliminare. In campo domani alle 16, alla Volgograd Arena, una delle grandi sorprese di queste prime due partite, il Giappone, e forse la delusione più grande del torneo fino ad oggi, la Polonia. Per i nipponici serve una vittoria: gli atleti del Sol Levante si giocano le chance di passaggio del turno. Quattro punti, frutto di una ...

LIVE Pagelle Messico-Svezia - Mondiali 2018 in DIRETTA : la grinta scandinava contro l’estro dei messicani. In palio gli Ottavi di finale : Buongiorno e bentrovati alle Pagelle LIVE di Messico-Svezia, match valido per il gruppo F dei Mondiali 2018. Sfida delicatissima all’Ekaterinburg Arena, dove va in scena l’ultima giornata del gruppo F. Messico e Sveziasi giocano la qualificazione. Obiettivo più semplice per i centroamericani, che anche con un pareggio sarebbero certi non solo del passaggio del turno ma anche del primo posto; più complicato, invece, per gli svedesi, che hanno ...

Calendario Mondiali 2018 - il tabellone degli Ottavi : date - programma - orari e tv fino alla finale. Tutte le partite : Il tabellone degli ottavi di finale dei Mondiali 2108 di calcio si sta definendo man mano che si completano i vari gironi. Al momento siamo certi che la Spagna affronterà la Russia, mentre l’Uruguay se la dovrà vedere con il Portogallo di Cristiano Ronaldo, attenzione a un imperdibile Francia-Argentina e a un sorprendente Croazia-Danimarca. L’incertezza sembra regnare sovrana in una fase a eliminazione diretta che si preannuncia ...

Mondiali Russia 2018 : Francia e Danimarca agli Ottavi di finale : Francia e Danimarca sono altre due squadre ammesse agli ottavi di finale dei Mondiali Russia 2018 [VIDEO]. Questo è il verdetto delle due partite del gruppo C che si sono giocate alle ore 16 di martedì 26 giugno. Francia e Danimarca vanno a fare compagnia a Uruguay, Russia, Spagna e Portogallo, e ora attendono di conoscere cosa accadra' nel gruppo D per vedere chi dovranno affrontare negli ottavi di finale. Danimarca-Francia senza reti Un po' ...

Argentina-Nigeria 2-1 - Mondiali 2018 : l’Albiceleste vola agli Ottavi di finale. Decide Rojo - Messi sugli scudi : Doveva essere il match verità e l’Argentina ha centrato l’obiettivo: qualificazione agli ottavi di finale dei Mondiali 2018 in Russia. Nella sfida di San Pietroburgo, valida per l’ultimo turno del gruppo D, supera 2-1 la Nigeria e visto il contemporaneo successo della Croazia contro l’Islanda, accede alla seconda fase. Leo Messi e Rojo sono decisivi per questa vittoria che, dopo il ko contro i croati, sembrava ...

