Ospiti e nuovo singolo di Elio e le storie tese per l’ultimo concerto con il ritorno di

Ospiti di Dimmidite di Niccolò Agliardi su Rai1 - al via dal 26 giugno prima del nuovo album Resto : Gli Ospiti di Dimmidite di Niccolò Agliardi sono finalmente ufficiali. Il programma partirà dal 26 giugno con la conduzione del celebre cantautore, che si appoggerà a un format innovativo con la produzione di Anele. La novità di Rai1 andrà in onda in seconda serata con Fabrizio Moro come primo ospite del giro d'Italia compiuto dalla produzione. Alla partecipazione di Fabrizio Moro, reduce dal successo allo Stadio Olimpico del 16 giugno, ...

CAVALLI DI BATTAGLIA - GIGI PROIETTI/ Diretta e Ospiti - video promo : nuovo successo per gli ascolti? (Replica) : CAVALLI di BATTAGLIA - GIGI PROIETTI, Diretta e ospiti ultima puntata 23 giugno: Giuliano Sangiorgi, Renato Zero, Beppe Fiorello, Vincenzo Salemme, Nancy Brilli e Marisa Laurito.(Pubblicato il Sat, 23 Jun 2018 18:30:00 GMT)

Fabrizio Corona dopo Giletti - nuovo affondo : nel mirino Balalaika - Mediaset - Nazionale e Ospiti strapagati : Fabrizio Corona dopo l’ospitata a ‘Non è l’Arena’ scrive un lungo e duro messaggio su Balalaika, Mediaset, Nazionale e ospiti strapagati: “Scuse? No”, poi lo sfogo Fabrizio Corona is back. Da quando è tornato al centro dell’agenda mediatica l’ex re dei paparazzi non si è risparmiato in nulla. Ieri, ospite attesissimo da Massimo Giletti a […] L'articolo Fabrizio Corona dopo Giletti, nuovo ...

Marco Mengoni a Madrid tra gli Ospiti del concerto di Funambulista : a breve il ritorno con il nuovo album? : Marco Mengoni a Madrid per un concerto del cantante spagnolo Funambulista! Il cantante di Ronciglione, attualmente in pausa dopo due anni trascorsi in tour, sarà ospite di Funambulista (al secolo, Diego Cantero) che terrà un concerto evento il prossimo 12 luglio al Noches del Botanico di Madrid. Inoltre, ironia della sorte, tra gli ospiti del concerto di Funambulista, anche India Martinez, cantante e modella spagnola con cui Marco Mengoni ha ...

Cavalli di Battaglia - Gigi Proietti/ Anticipazioni e Ospiti : di nuovo accanto a Bianca Guaccero (Replica) : Cavalli di Battaglia, Gigi Proietti: Anticipazioni e ospiti replica seconda puntata, 9 giugno 2018: Renzo Arbore, Enrico Brignano, Bianca Guaccero, Neri Marcorè, Max Tortora.(Pubblicato il Sat, 09 Jun 2018 16:05:00 GMT)

Non è l'Arena/ Anticipazioni e Ospiti di Massimo Giletti : il nuovo governo M5s-Lega : Non è l'Arena, Anticipazioni e ospiti di Massimo Giletti: il nuovo governo M5s-Lega tema della puntata di oggi, domenica 3 giugno 2018, insieme a pensioni ed Europa. Le ultime notizie(Pubblicato il Sun, 03 Jun 2018 16:28:00 GMT)

La vita in diretta/ Antcipazioni e Ospiti 1 giugno : il nuovo Governo : Ultima puntata della settimana per La vita in diretta che continuerà ad andare in onda anche la prossima settimana prima dell'addio di Marco Liorni, quali saranno i temi di oggi?(Pubblicato il Fri, 01 Jun 2018 14:37:00 GMT)

La vita in diretta/ Anticipazioni e Ospiti 31 maggio : il caso Varani - il nuovo Governo e interviste esclusive : La vita in diretta si prepara al gran finale tra spettacolo, il ricordo di Fabrizio Frizzi durante la partita di ieri sera e tanta cronaca con le novità su Luca Varani(Pubblicato il Thu, 31 May 2018 13:58:00 GMT)

Avanti un Altro in prima serata : quando in onda - gli Ospiti e il nuovo meccanismo : nuovo appuntamento in prima serata con il programma di Paolo Bonolis, Avanti Un Altro! Torna, dopo un’altra stagione da record il mattatore della tv italiana, che in una recente intervista a Maurizio Costanzo si è raccontato a 360°. Bonolis, si è “confessato” nel talk show L’Intervista, passando da un registro più leggero ripercorrendo la sua carriera, dagli esordi degli anni 80 ai successi di oggi e toccando anche temi più intimi e ...

Massimo Giletti - nasce un nuovo governo : i nomi bomba Ospiti su La7 : L'attualità politica è al centro della ventisettesima puntata di Non è l'arena , il talk di approfondimento condotto da Massimo Giletti in onda domani domenica 27 maggio alle ore 20.30 su La7. ...