Ora l' Austria rimanda in Italia i migranti respinti dalla Merkel

(Di mercoledì 27 giugno 2018) Linea dura. Non è solo uinche tira un'altra aria. Anche a Vienna il cancelliereco Sebastian Kurz sta imponendo una sterzata alle misure contro l'immigrazione clandestina. Dal primo luglio l'avrà la presidenza di turno dall'Unione europea ed è fermamente decisa a imporre questa linea di fermezza a tutti i Paesi membri. La ricetta, anticipata già nei giorni scorsi dal ministro della Cultura Gernot Bluemel, è semplice: aumentare i controlli alle frontiere esterne della Ue e aprire centri per i richiedenti asilo direttamente in Africa. A farne le spese sarà anche l'perché, come ha messo in chiaro il ministro degli Esteri, Karin Kneissl, oltre a non volere le quote di ripartizione dei, Vienna è "pronta are ini profughiGermania".Nei giorni scorsi l ministro dell'Internoco Herbert Kickl aveva incontrato di persona ...