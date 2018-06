Once Upon a Time in Hollywood | first look

'Once Upon a time in Hollywood' sarà il nuovo film di Tarantino : Once upon a time in Hollywood, questo sarà il titolo dell'atteso film di Quentin Tarantino, il "numero 9". Dovremo aspettare fino all'anno prossimo per poterlo vedere nelle sale cinematografiche, ma ha già cominciato a far parlare di sé. La cosa non ci meraviglia, in quanto ogni film dell'istrionico regista trova spicco e grandi riconoscimenti anche in termini di premi Oscar. Il film infatti promette bene già a partire dal cast che continua ad ...

Once Upon a Time in Hollywood : Al Pacino sarà l'agente di Leonardo DiCaprio! : Rick Dalton , Leonardo DiCaprio, , ex star del piccolo schermo, e la sua controfigura , Brad Pitt , , cercano di trovare il loro posto nel difficile mondo di Hollywood. Sullo sfondo della trama ...

Once Upon a Time in Hollywood : nel cast Roth - Madsen - Russell e Reynolds : I due cercano di trovare il proprio posto nel mondo di Hollywood. Nella storia ci sarà inoltre spazio per Sharon Tate e per gli omicidi compiuti da Manson. Home News Once Upon a Time in Hollywood: ...