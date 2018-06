Oltre 5 milioni di poveri | mai cosi' dal 2005

Scoperto evasore totale : occultati Oltre 3 milioni : Cosenza, 27 giu. - (AdnKronos) - Scoperto un evasore totale a Paola, in provincia di Cosenza: dal 2010 non ha presentato alcuna dichiarazione dei redditi pur avendo conseguito ricavi per oltre 3,6 milioni di euro. A seguito di indagini, dirette dal Procuratore Capo della Repubblica di Paola, Pierpao

Scoperto evasore totale : occultati Oltre 3 milioni : Cosenza, 27 giu. – (AdnKronos) – Scoperto un evasore totale a Paola, in provincia di Cosenza: dal 2010 non ha presentato alcuna dichiarazione dei redditi pur avendo conseguito ricavi per oltre 3,6 milioni di euro. A seguito di indagini, dirette dal Procuratore Capo della Repubblica di Paola, Pierpaolo Bruni, e dal sostituto Teresa Valeria Grieco, che avevano portato anche all’esecuzione di misure cautelari personali e sequestri ...

Istat : "In Italia Oltre 5 milioni di persone in povertà assoluta" : Le persone che vivono in povertà assoluta in Italia superano i 5 milioni nel 2017. È il valore più alto registrato dall'Istat dall'inizio delle serie storiche, nel 2005. Le famiglie in povertà assoluta sono stimate in 1 milione e 778mila e vi vivono 5 milioni e 58 mila individui.L'incidenza della povertà assoluta è del 6,9% per le famiglie (era 6,3% nel 2016) e dell'8,4% per gli individui (da 7,9%). ...

