Olimpiadi 2026 | stasera nuovo vertice in Comune con Di Maio mediatore

Giovanni Malagò : “Olimpiadi 2026 - a breve la città da candidare. Tortu mi impressiona - più veloce di Bolt alla stessa età” : L’Italia è in corsa per organizzare le Olimpiadi Invernali 2026 ma il CONI dovrà decidere a breve quale città candidare ufficialmente visto che per il momento sono in ballo Milano, Torino e Cortina d’Ampezzo. A spiegare meglio la situazione è il Presidente Giovanni Malagò in un’intervista rilasciata a Tuttosport: “Valuteremo la situazione in consiglio nazionale. In teoria potremmo farlo nella seduta del 10 luglio ma, se ...