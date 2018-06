Ok al piano per ' Perugia sicura' | ok a 107 nuove telecamere

Pd - partito del disastro. piano segreto : per non sparire cambia nome : Serve quello che nel marketing chiamano restyling del marchio, del brand. Non si tratta di fare un altro partito, di 'rottamare' il Pd, operazione ad altissimo rischio e con poche certezze. Quanto, ...

"Dietro i migranti c'è un piano per cambiare i popoli europei" : Un piano per mettere in discussione la stessa cristianità dell'Europa. Il vescovo kirghiso Athanasius Schneider sembra esserne sicuro. Un piano, ancora, che sarebbe stato addirittura "preparato da lungo tempo". Un piano, in definitiva, "orchestrato".Di questo e di altri temi abbiamo parlato con il prelato di Astana.Sua Eccellenza, c'è "confusione dottrinale" nella Chiesa contemporanea?"Già quarant"anni fa Papa Paolo VI constatò con realismo la ...

Sicilia : Figuccia - subito piano Marshall per occupazione giovanile : Palermo, 27 giu. (AdnKronos) - "Alla luce dei dati pubblicati dall'Istat urge che il governo regionale si impegni ad avviare un piano Marshall per l’occupazione giovanile in Sicilia". Lo afferma il deputato regionale Vincenzo Figuccia commentando i dati dell'Istat sull'occupazione giovanile nell'iso

Ecco il piano per tagliare i vitalizi degli ex deputati : un risparmio di 40 milioni : Ecco nel dettaglio il ricalcolo degli assegni spettanti ai parlamentari. La sforbiciata dovrebbe riguardare oltre 1200 compensi

Superquark - dal 4 luglio su Rai 1 con Piero Angela (anche) al pianoforte : Piero Angela Patrimonio dell'Umanità: sarebbe una proposta da fare all'Unesco - che sono certa riconoscerebbe il valore del patriarca della divulgazione scientifica televisiva italiana -, ma in attesa di tale riconoscimento prepariamoci a un nuovo ciclo di Superquark, al via mercoledì 4 luglio in prima serata su Rai 1. prosegui la letturaSuperquark, dal 4 luglio su Rai 1 con Piero Angela (anche) al pianoforte pubblicato su TVBlog.it 27 ...

Piattaforme di sbarco per i migranti - piano dell'Onu per aiutare l'Europa : Rimane al centro delle discussioni internazionali l'idea di creare delle Piattaforme di sbarco nel Mediterraneo con cui gestire l'arrivo di migranti dall'Africa e dall'Oriente, alleviando ...

Piattaforme di sbarco per i migranti - piano dell’Onu per aiutare l’Europa : Rimane al centro delle discussioni internazionali l’idea di creare delle Piattaforme di sbarco nel Mediterraneo con cui gestire l’arrivo di migranti dall’Africa e dall’Oriente, alleviando indirettamente l’impegno dei paesi alle frontiere esterne dell’Unione, come l’Italia e la Grecia. Il tema verrà discusso dai Ventotto a Bruxelles in un vertice il 28 e 29 giugno...

Matteo Salvini - il vero piano : conquistare Firenze e la Toscana - l'umiliazione finale per Matteo Renzi : Da queste elezioni Comunali la Lega ne esce ancor più forte. Matteo Salvini lo ha detto, chiaro e tondo: dopo aver visto i risultati è andato a letto 'emozionato'. Ma al netto di queste parole, non si ...

Di Maio “subito reddito di cittadinanza”/ Istat “5 milioni in povertà”. De Palo - “piano Marshall per famiglie” : Italia, dati Istat: 5 milioni di persone in povertà assoluta, 1,3 milioni famiglie. Record dal 2005: a rischio anche 1,2 milioni dal futuro incerto. Di Maio, "reddito Cittadinanza da 2018"(Pubblicato il Tue, 26 Jun 2018 18:25:00 GMT)

Qual è il piano del governo per fermare gli sbarchi - dunque? : Qual è la proposta che l'Italia ha portato nel vertice europeo e che possibilità ha di essere tenuta in considerazione nei prossimi appuntamenti tra Bruxelles e Strasburgo. Ma soprattutto, Quali sono le idee del nostro governo per risolvere il "problema" legato agli sbarchi dei migranti sulle nostre coste?Continua a leggere

Tasse - pronta la maxi sanatoria Dalle liti fiscali alle cartelle Il piano per finanziare la Flat tax : Il condono tombale si allarga alle liti fiscali. Gli esperti del governo sono al lavoro su un’ipotesi di provvedimento che vada Dalle cartelle esattoriali alle liti fiscali, toccando i contenziosi pendenti Segui su affaritaliani.it

Spread - il piano della Lega per uscire dall'euro che scatenò il panico il 1 giugno : 'Sembrava l'11 settembre' rivela un trader alla guida di un hedge fund. Ma era il primo giugno di quest'anno, un venerdì, solitamente giornata tranquilla in Borsa . Dopo il picco dello Spread del ...

Lunedì nero per le Borse - pesa nuovo piano Trump anti-Cina. -2 - 4% Milano : La guerra dei dazi e il timore di un nuovo giro di vite sul comparto tecnologico da parte degli Usa hanno penalizzato i listini. Piazza Affari è stata la peggiore insieme a Francoforte. Lo spread è risalito in area 251 punti. A Milano in caduta libera Prysmian dopo il profit warning ...

Juventus - Godin e Cavani per Benatia e Higuain : ecco il piano di Marotta e Paratici : Juventus, Godin E Cavani- La Juve ha scelto la sua nuova strategia di mercato. Quasi certe le partenze di Benatia e Higuain, Marotta e Paratici sarebbero pronti a fiondarsi con decisione su Godin e su Cavani. Come riportato dai colleghi di “SportMediaset“, i bianconeri sarebbero pronti a pagare la clausola da 20 milioni pur di […] L'articolo Juventus, Godin e Cavani per Benatia e Higuain: ecco il piano di Marotta e Paratici ...