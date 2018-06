vanityfair

: Occhi all’insù, c’è Saturno «contro» nel cielo (e non solo lui) - - allnews24eu : Occhi all’insù, c’è Saturno «contro» nel cielo (e non solo lui) - - richard30966081 : RT @aboutcarolb: Occhi all’insù - - - - #moleantonelliana #lamole #torino_city #torino_bestphoto #places_of_turin #piemonte_super_pics #top… - OblivionNox : un giorno, lei e il suo ragazzo salgono sul pullman per andare a casa, e... NO NON PUÒ ESSERE lui è lì, bellissim… -

(Di mercoledì 27 giugno 2018) Non è questione astrologica, ma astronomica. Nella notte fra mercoledì 27 e giovedì 28 giugno dovete alzare gliale cercareche è «», cioè opposto al Sole nell’allineamento con la Terra. Insomma i tre sono in fila con il nostro pianeta in mezzo e quindi vicino al gigante con gli anelli come mai in questo 2018. «Sono due i punti fondamentali che spiegano l’eccezionalità dell’evento», spiega Paolo Volpini dell’Unione Astrofili Italiani, «il fatto che il pianeta si possa vedere per tutta la notte e la minima distanza dalla Terra (circa 1.353 milioni di km) con il massimo della luminosità». Il tutto avviene in congiunzione con la Luna piena e con l’opposizione al Sole che è condizione ideale per osservare il pianeta. Non è cosa che succeda tutti gli anni. Non è come le stelle cadenti che arrivano puntuali a San Lorenzo., secondo pianeta più grande del ...