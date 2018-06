Obiettivo sopravvivere È la prova del nove per Germania & Brasile

ilgiornale

(Di mercoledì 27 giugno 2018)Coppe del Mondo conquistate in due non sono un'etichetta sufficiente a far dormire sonni tranquilli.arrivano con il fiato sospeso e un po' di apprensione all'ultima gara del girone eliminatorio con il rischio di chiudere l'avventura mondiale al primo turno. E se entrambe staccheranno il pass, la possibilità di un confronto diretto negli ottavi a Saransk il 2 luglio - una rivincita "anticipata" rispetto alla semifinale trionfale per la Mannschaft e disastrosa per la Seleçao - è più che concreta.I campioni del 2014 e i grandi favoriti di questa edizione non hanno saputo archiviare la pratica nei primi 180' e ora hanno il destino nelle proprie mani: sconfitta all'esordio per i tedeschi di Löw e vittoria acciuffata nel recupero della seconda sfida, ma oggi contro una Corea del Sud già battuta due volte al Mondiale e fuori dai giochi - salvo ribaltoni - avranno ...