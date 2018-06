Nuoto – Tutto pronto per la 55ª edizione del Sette Colli

sportfair

: #nuoto Internazionali d’Italia, tutto pronto per il 55° Trofeo Internazionale Sette Colli - corsia4it : #nuoto Internazionali d’Italia, tutto pronto per il 55° Trofeo Internazionale Sette Colli - SwimmerShopit : Internazionali d’Italia, tutto pronto per il 55° Trofeo Internazionale Sette Colli - NicKiappa : RT @_sofino: Mentre noi stiamo qui a indignarci Scamarcio sta battendo a nuoto tutto il canale di Sicilia alla ricerca di barconi e navi ON… -

(Di mercoledì 27 giugno 2018) Venerdì si torna in vasca in Italia:per la 55ªdelLe luci della ribalta dello Stadio deldel Foro Italico si riaccenderanno per la passerella dei campioni del 55°ad un mese dai campionati europei di Glasgow. Nella magica vasca olimpica del 1960 – poi mondiale nel 1994 e 2009 ed europea nel 1983 – si affronteranno più di 700 nuotatori di club italiani e stranieri, in rappresentanza di 28 Paesi. L’Italia sarà presente con molti degli atleti protagonisti ai mondiali in vasca lunga di Budapest e in vasca corta di Copenhagen. Insieme agli azzurri saliranno sui blocchi nuotatori di Belgio, Brasile, Canada, Danimarca, Egitto, Francia, Germania, Giappone, Gran Bretagna, Irlanda, Isole Faroe, Libia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Norvegia, Olanda, Repubblica Ceca, Romania, Russia, Seychelles, Spagna, Svezia, ...