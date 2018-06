Nuoto | Settecolli 2018 Italia a tre punte ma c’è anche il nuovo che avanza e uno

oasport

(Di mercoledì 27 giugno 2018)a tre, in attesa del ritorno, sempre più probabile in prospettiva Glasgow, di Gabriele Detti. Federica Pellegrini, Gregorio Paltrinieri e Simona Quadarella, i tre medagliati di Budapest 2017, avranno i fari puntati addosso al Trofeose dovranno vedersela con avversari di altissimo livello in quello che può essere considerato a tutti gli effetti un antipasto dell’Europeo nelle acque scozzesi. Federica Pellegrini avrà di fronte una montagna da scalare in quella che, quest’anno, sarà la sua gara, i 100 stile libero. La campionessa veneta troverà gente del calibro di Sarah Sjostroem e Ranomi Kromowidjojo e Pernilla Blume al suo fianco in vasca e per lei si tratterà di un test importante per capire a che punto è la condizione dopo i raduni in altura e in vista dell’ultimo mese di lavoro in prospettiva europea. Il panorama europeo attuale non ...