Non siamo sempre felici Ed è giusto così

Mediaset - Confalonieri : “Conflitto di interessi? Non siamo elemento di lotta politica. Guideremo un progetto europeo” : Mediaset fa buon viso a cattivo gioco. In un inedito scenario politico, le tv della famiglia Berlusconi rivendicano il ruolo di campione nazionale destinato ad essere la “locomotiva” di un più ampio progetto europeo. Con o senza il socio Vivendi al quale il cda Mediaset vieta l’ingresso all’assemblea annuale sui risultati 2017. Così con i francesi fuori dalla porta, l’assise si trasforma nel manifesto programmatico ...

Mercedesz Henger e Lucas Peracchi/ “Non volevamo altre storie - ma ci siamo baciati a Capri e...” : Mercedesz Henger e il suo nuovo amore Lucas Peracchi: a distanza di qualche settimana dalla fatidica scintilla, la relazione sentimentale prosegue a gonfie vele.(Pubblicato il Wed, 27 Jun 2018 14:21:00 GMT)

Gian Marco Centinaio risponde a Luigi Di Maio sui dazi : "Non siamo d'accordo a metterli" : Il ministro dell'Agricoltura, Gian Marco Centinaio, risponde al suo collega di governo, Luigi Di Maio, a proposito dell'ipotesi di introdurre i dazi sui prodotti dell'agroalimentare made in Italy."Non siamo d'accordo a mettere i dazi - spiega Centinaio arrivando all'assemblea annuale della confederazione cooperative italiane -, non sono nel contratto di governo. Vediamo piuttosto di lavorare per migliorare la situazione"."Non vogliamo inseguire ...

Fraccaro (M5S) : Lanzalone? Non siamo perfetti : Roma – Riccardo Fraccaro, ministro per i rapporti con il Parlamento e per la democrazia diretta, è intervenuto a Circo Massimo, su Radio Capital. Su Lanzalone “L’ho conosciuto per i meriti sul campo, aveva dimostrato grandissime capacita’ e aveva dato una mano incredibile a Livorno. Credo che il giudizio vada dato sulla reazione. È impossibile pensare che il M5S sia immune da comportamenti illeciti o politicamente ...

Lifeline - “siamo in acque maltesi - ma Non possiamo attraccare per colpa della Germania”. Berlino sull’orlo della crisi politica : L’accordo sembrava essere arrivato ieri: la nave della ong Lifeline sarebbe attraccata a Malta. E invece no: l’imbarcazione della ong tedesca che batte bandiera olandese ha ricevuto il permesso per entrare in acque maltesi – e cercare riparo dalle cattive condizioni meteo – ma non quello per attraccare. Il motivo? La Germania non vuole accogliere parte dei 234 migranti a bordo, conditio sine qua non posta da La Valletta ...

Amore Criminale - Veronica Pivetti a Blogo : "Confermata per la nuova edizione. Tema che merita spazio dedicato - noi Non siamo come i contenitori" : Una conduzione pacata, rispettosa delle storie raccontate, non forzata ma emotiva: così Veronica Pivetti è riuscita a conquistare l'affezionato pubblico di Amore Criminale, lo storico programma di Raitre in onda da undici anni. La Pivetti, nota soprattutto per i suoi ruoli da commedia ed, in tv, per essere la protagonista curiosa ed attenta di Provaci ancora Prof!, è stata riconfermata al timone del programma ideato da Matilde D'Errico, ...

Lifeline - “Non possiamo entrare a Malta per colpa della Germania”. E Berlino sull’orlo della crisi politica : L’accordo sembrava essere arrivato ieri: la nave della ong Lifeline sarebbe attraccata a Malta. Ma all’indomani di quella che sembrava un’intesa certa, l’imbarcazione della ong rimane ancora in attesa di un via libera nel Mediterraneo. Il motivo? La Germania non vuole accogliere parte dei 234 migranti a bordo, conditio sine qua non posta da La Valletta agli altri Paesi europei. Per fare sbarcare infatti i naufraghi sul ...

Lifeline ancora in mare. Il portavoce : “Non possiamo entrare a Malta per colpa della Germania” : L’accordo sembrava essere arrivato ieri: la nave della ong Lifeline sarebbe attraccata a Malta. Ma all’indomani di quella che sembrava un’intesa certa, l’imbarcazione della ong rimane ancora in attesa di un via libera nel Mediterraneo. Il motivo? La Germania non vuole accogliere parte dei 234 migranti a bordo, conditio sine qua non posta da La Valletta agli altri Paesi europei. Per fare sbarcare infatti i naufraghi sul ...

Venezia : Vanin (M5S) - Non possiamo accettare mancanza rispetto per i cittadini : Venezia, 26 giu. (AdnKronos) – “Non possiamo accettare l’ennesimo sfregio alla democrazia che il ricorso voluto dal Governo uscente Pd Gentiloni, ha concertato con il sindaco di Venezia Brugnaro per non permettere il referendum per l’autonomia di Mestre e Venezia. Ancora un gesto di disprezzo e di mancanza di rispetto della democrazia lasciato in eredità dal Governo Pd alla città di Venezia. Ed è proprio per permettere ai ...

Venezia : Vanin (M5S) - Non possiamo accettare mancanza rispetto per i cittadini : Venezia, 26 giu. (AdnKronos) - "Non possiamo accettare l'ennesimo sfregio alla democrazia che il ricorso voluto dal Governo uscente Pd Gentiloni, ha concertato con il sindaco di Venezia Brugnaro per non permettere il referendum per l'autonomia di Mestre e Venezia. Ancora un gesto di disprezzo e di m

Niente sesso - siamo inglesi! Rapporti Non soddisfacenti per metà giovani donne in GB : Quasi la metà delle donne di età compresa tra i 25 e i 34 anni non gode di una vita sessuale piacevole, suggerisce una ricerca Public Health England condotta in Inghilterra fra circa 7...

Venezia : Vanin (M5S) - Non possiamo accettare mancanza rispetto per i cittadini : Venezia, 26 giu. (AdnKronos) – “Non possiamo accettare l’ennesimo sfregio alla democrazia che il ricorso voluto dal Governo uscente Pd Gentiloni, ha concertato con il sindaco di Venezia Brugnaro per non permettere il referendum per l’autonomia di Mestre e Venezia. Ancora un gesto di disprezzo e di mancanza di rispetto della democrazia lasciato in eredità dal Governo Pd alla città di Venezia. Ed è proprio per permettere ai ...

Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez / Lui confessa : "Nozze? Non ci pensiamo - a lei Non interessa proprio!" : Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez sono pronti a sposarsi? Il ciclista ammette a Nuovo Tv: "Non ci pensiamo, a lei non interessa proprio il matrimonio!"(Pubblicato il Tue, 26 Jun 2018 16:20:00 GMT)

"Non possiamo tollerare questa forma di nazionalismo" : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia