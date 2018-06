“Non puoi” Il secco no di Briatore alla Gregoraci Glielo ha vietato Flavio dopo

caffeinamagazine

(Di mercoledì 27 giugno 2018) Proseguono le indiscrezioni e i rumors intorno a uno dei programmi televisivi più seguiti degli ultimi quindici anni. Stiamo parlando del Grande Fratello, in particolare della versione Vip, che il proggimo anno compirà tre anni. Il reality show andrà in onda a ottobre su Canale 5 con la conduzione della confermatissima Ilary Blasi spalleggiata dall’opinionista Alfonso Signorini. Iva Zanicchi che pure era interessata, ha detto no per la poca affinità con gli altri nomi contattati, mentre il settimanale “Novella 2000” insiste su Donatella Rettore, Giovanni Ciacci, confermato a “Detto Fatto” ed ex ballerino di “Bndo con le Stelle”, Cristina Plevani, la prima storica vincitrice del Gf che doveva partecipare già al Gf 15 (l’operazione ex concorrenti fu bloccata da Barbara d’Urso) e Gustavo Rodriguez, il padre di Belen che continua la tradizione di famiglia nel mondo dei reality. ...