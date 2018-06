Nomine all' Aifa Omeoimprese in pressing sul ministro Grillo | Vogliamo nostri

Le nuove Nomine alle commissioni economiche fanno rumore : D'altronde i due economisti , Borghi ha lavorato in passato a Deutsche Bank e Merrill Lynch, mentre Bagnai è docente di Economia all'Università G. D'Annunzio Chieti-Pescara, hanno manifestato in ...

Rai - Di Maio : Nomine devono essere sganciate dalla politica : Roma, 20 giu. , askanews, 'Le nomine del Cda, del direttore generale e del presidente della Rai non devono essere appannaggio della politica, ma sganciate dalla politica. devono avere una mission: ...

Cena Davide Casaleggio-Lanzalone per Rousseau M5s/ Video - "no Nomine e stadio Roma" : 'giallo' mail cancellate : Davide Casaleggio e la Cena con Lanzalone, Video, "niente nomine, solo Rousseau per M5s. Inchiesta stadio Roma, mail cancellate dall'avvocato.

Cena Davide Casaleggio-Lanzalone per Rousseau M5s/ Video - “no Nomine e stadio Roma” : ‘giallo’ mail cancellate : Davide Casaleggio e la Cena delle nomine con Lanzalone, Video, “Mai fatta questa Cena, Parnasi non lo conosco”. Intercettato a Roma l'esponente dei 5 Stelle ha smentito le indiscrezioni(Pubblicato il Sun, 17 Jun 2018 10:05:00 GMT)

Capigruppo in seduta a Palazzo D'Aimmo - priorità alle Nomine - : La maggioranza di Palazzo D'Aimmo accelera sulla ricostituzione degli organi degli enti subregionali, a partire da quelli considerati strategici per l'azione di governo: Molise Acque e Arsarp Ieri ...

Salvini critica la Rai alla vigilia delle Nomine del cda 'Contro di noi tg da anni 20 e 30' : A pochi giorni dalle nomine dei vertici Rai, Matteo Salvini va all'attacco della tv pubblica. Nel mirino del vicepremier l'informazione di Viale Mazzini. "Alcuni telegiornali della Rai sembrano quelli degli anni '20 e degli anni '30. Dico da giornalista che in queste settimane sto vedendo un'opera di disinformazione senza precedenti nella storia d'italia a reti quasi unificate. Carta stampata, radio e televisione", afferma a Otto e mezzo su ...

Via libera alle Nomine di 45 viceministri e sottosegretari : c’è anche Edoardo Rixi : La squadra è attesa a palazzo Chigi mercoledì alle 13; rimandata a giovedì l’ufficializzazione delle deleghe. «Come sempre abbiamo messo davanti le competenze e le capacità»

Via libera alle Nomine di 45 viceministri e sottosegretari : c'è anche Rixi : Laura Castelli e Massimo Garavaglia sono stati nominati viceministri all'Economia . Al ministero della Difesa sono stati nomianti sottosegretari Angelo Tofalo e Raffaele Volpi. I sottosegretari al ...

Nomine : conto alla rovescia per risiko - si stringe su Cdp/Adnkronos - 2 - : Nel contratto di Governo Lega-M5S, si sottolinea la necessità di creare una banca per gli investimenti, lo sviluppo dell'economia, e delle imprese italiane' da costruire utilizzando le strutture e le ...

Nomine : conto alla rovescia per risiko - si stringe su Cdp/Adnkronos : Roma, 10 giu. (Adnkronos) – Si avvicina l’ora delle scelte per i vertici di Cassa Depositi e Prestiti, primo tassello del grande puzzle che è la partita delle Nomine delle aziende pubbliche. Un dossier che il nuovo governo giallo-verde si è trovato subito sul tavolo visti i tempi stretti dovuti dalle imminenti scadenze societarie. L’assemblea di Cdp è, infatti, convocata per il 20 giugno prossimo in prima convocazione e il 28 ...

Nomine : conto alla rovescia per risiko - si stringe su Cdp/Adnkronos (2) : (Adnkronos) – Nomine al vertice, ma non solo. L’attenzione ora si concentra anche e soprattutto alla mission che verrà assegnata a Cassa Depositi e Prestiti. Nel contratto di Governo Lega-M5S, si sottolinea la necessità di creare una banca per gli investimenti, lo sviluppo dell’economia, e delle imprese italiane” da costruire utilizzando le strutture e le risorse già esistenti”. C’è poi il fronte caldo di ...

Nomine : conto alla rovescia per risiko - si stringe su Cdp/Adnkronos (3) : (Adnkronos) – Come recita l’articolo 6 della norma, “le Nomine degli organi di vertice e dei componenti dei consigli di amministrazione o degli organi equiparati degli enti pubblici, delle società controllate o partecipate dallo Stato, delle agenzie o di altri organismi comunque denominati, conferite dal Governo o dai Ministri nei sei mesi antecedenti la scadenza naturale della legislatura, computata con decorrenza dalla data ...

