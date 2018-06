Nissan | che novità | la gamma premium prevede i filtri per l’abitacolo per migliorare il

sportfair

(Di mercoledì 27 giugno 2018) Il programma diper abitacolo ora include anche il pick-up Navara e la nuovaMicra. Isono in grado di neutralizzare fino al 96% degli allergeniha esteso ladiper abitacolo, che ora comprende anche quelli per il pick-up Navara e per nuovaMicra. Ipresentano uno strato di carboni attivi e un trattamento superficiale ai polifenoli naturali per evitare che gas, odori e polveri sottili (come polvere e allergeni) penetrino nel. Inaugurato a dicembre 2017, il programma è pensato per offrire ai proprietari dei veicolile ultime tecnologie di filtrazione e al momento copre 11 modelli della, tra cui: X-Trail (dal 2007); Micra (dal 2010); Navara (dal 2016); e tutti i Qashqai, Juke, LEAF, e Pulsar. In media, gli automobilisti europei trascorrono 10 giorni interi (240 ore) in macchina all’anno, ...