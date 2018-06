Nigeria fuori | tutti contro l' ex Udinese Ighalo

Cartellino… Rojo per l’Argentina - gli ottavi non cancellano una pessima figura : Nigeria fuori tra gli applausi : L’Argentina parte bene ma piano piano si spegne, venendo sopraffatta dalla Nigeria che capitola però nel finale Diciamolo subito, l’Argentina è agli ottavi del Mondiale di Russia 2018 ma non lo merita affatto. Non solo per il gioco espresso nell’arco di tre partite, ma anche per l’inconsistenza di certi giocatori che continuano a trovare posto in campo. AFP PHOTO / OLGA MALTSEVA Sampaoli raccoglie molto più di quanto ...