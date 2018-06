' Nienti pi nienti voto a Chimienti' | storia dei parlamentari brindisini

Arrivati in aereo 139 profughi proveNienti da Corno d’Africa : Ingresso nel nostro Paese reso possibile da un protocollo di intesa con lo Stato italiano Roma – Sono 139 i rifugiati Arrivati da Addis Abeba all’aeroporto di Roma Fiumicino. I coinvolti provengono tutti dal Corno d’Africa (Eritrea e Somalia) ed erano rifugiati nei campi del Tigrai in Etiopia. I profughi sono giunti nel nostro paese non sui consueti barconi, bensì su aereo della linea Ethipian Airlines. Dunque evitando le ...

RIFORMA PENSIONI 2018/ Quota 41 - le penalizzazioni e i contributi non conveNienti (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI 2018: ultime notizie sul Governo Conte, su Quota 100 e sui coefficienti di calcolo PENSIONI. Le novità sul mondo previdenziale e le mosse di Di Maio(Pubblicato il Wed, 27 Jun 2018 09:15:00 GMT)

Offerte telefonia mobile giugno 2018 : i pacchetti minuti e internet più conveNienti proposti da TIM - Vodafone - Wind e 3 : Offerte telefonia mobile giugno 2018: i pacchetti TIM, Vodafone, Wind e 3 Offerte telefonia mobile giugno 2018: i pacchetti minuti e internet più convenienti proposti da TIM, Vodafone, Wind e 3 Le ...

Boom di partecipazioni per il bando 'Orizzonti solidali' della Fondazione Megamark : 25 i progetti proveNienti dalla provincia di Brindisi : ... ha formato un gruppo di persone con sindrome di down, di età compresa tra i 19 e i 65 anni, alla musica tradizionale popolare salentina per poi realizzare spettacoli itineranti nelle piazze pugliesi.

Castelvetrano (TP) : a Triscina scaricate tonnellate di rifiuti proveNienti dal dragaggio del porto di Selinunte : “Ieri mattina a Triscina, la spiaggia di Castelvetrano (TP), una ruspa ha scaricato tonnellate di rifiuti provenienti dal dragaggio del porto di Selinunte“: lo rende noto l’associazione ambientalista Mareamico Agrigento. “Questa poltiglia maleodorante, contenente residui di posidonia, sabbia, olii, gomme, reti e rifiuti vari, è assimilabile ad un rifiuto speciale, che dovrebbe finire in discarica e non in spiaggia. Giova ...

Sei cliente iliad? Tutte le offerte per passare a TIM e Vodafone conveNienti : Vodafone e TIM sono i due operatori telefonici che hanno messo sul piatto offerte winback per riacchiappare i clienti passati ad iliad. Ecco Tutte le promo di TIM, Vodafone, Wind e Tre passare da iliad a Vodafone, TIM, Wind e Tre con queste offerte Sei appena passato ad essere cliente iliad per usufruire del fantastico […]

Sei cliente iliad? Tutte le offerte per passare a TIM e Vodafone conveNienti : Vodafone e TIM sono i due operatori telefonici che hanno messo sul piatto offerte winback per riacchiappare i clienti passati ad iliad. Ecco Tutte le promo di TIM, Vodafone, Wind e Tre passare da iliad a Vodafone, TIM, Wind e Tre con queste offerte Sei appena passato ad essere cliente iliad per usufruire del fantastico […]

Puntuali - veloci e più conveNienti. La Germania promuove i treni di FS Italiane : Teleborsa, - " Puntuali, veloci " e più convenienti che in Germania. Perché l'Italia è il paradiso dei viaggiatori in treno ". Così Der Spiegel titola un servizio dedicato all'alta velocità targata ...

"Puntuali - veloci e più conveNienti". La Germania promuove i treni di FS Italiane : Puntuali, veloci " e più convenienti che in Germania. Perché l'Italia è il paradiso dei viaggiatori in treno ". Così Der Spiegel titola un servizio dedicato all'alta velocità targata trenitalia . Un ...

Oltre mille sbarchi in poche ore di migranti proveNienti dalla Libia : Tra la notte e le prime ore del mattino Oltre mille persone sono state recuperate dalle tre motovedette della Guardia Costiera italiana di stanza a Lampedusa. Si tratta di migranti, in larghissima maggioranza provenienti dall'area subsahariana, salpati dalle coste della Libia. E per Salvini la colpa delle partenze è la "disinformazione".Continua a leggere

Beach volley - World Tour 2018 Nantong. Zuccarelli/Traballi ok : ora sfida alle brasiliane! Sconfitte le azzurre proveNienti dalle qualificazioni : Una vittoria e due Sconfitte: questo il bilancio, ampiamente previsto, della prima mattinata di gare per le tre coppie azzurre impegnate nel torneo 2 Stelle di Nantong in Cina. Le buone notizie arrivano dal binomio che era già in main draw, Zuccarelli/Traballi che ha avuto la meglio in tre set delle greche Karagkouni/Spiliotopoulou, ormai avversarie abituali delle coppie italiane in questa prima parte della stagione. Zuccarelli/Traballi hanno ...

Allarme per alcune insalate proveNienti dall'Italia contaminate da salmonella : Desta preoccupazione la notizia di un lotto di insalate il cui mix include batavia rossa-verde e spinaci contaminati da salmonella enterica ser. Typhimurium ritenuta molto pericolosi per la salute umana. La segnalazione è stata diffusa dal RASFF, acronimo con il quale si indica il sistema di comunicazione tra gli stati membri dell'Unione Europea con il compito di notificare velocemente i rischi per la salute pubblica connessi al consumo di ...

Tariffe mobili sempre più conveNienti in Italia ma la palma europea passa alla Danimarca : Un paio di analisi mostrano come le Tariffe mobili stiano pian piano diventando sempre più economiche. A livello nazionale a un decremento dei prezzi è corrisposto un arricchimento generale dei piani tariffari dovuto per certi versi all'approdo di Iliad. In Europa, nonostante l'andamento sia in sostanza lo stesso, l'Italia perde il titolo di Paese europeo più conveniente con la Danimarca. L'articolo Tariffe mobili sempre più convenienti in ...

Un nuovo gestore telefonico arriva in Italia con tariffe molto conveNienti : Ogni mese, ma soprattutto in prossimità delle feste o dell'inizio di una stagione, i gestori telefonici Vodafone, Tim e Wind contattano i propri clienti per proporre offerte a tariffe scontate o con aggiunte di traffico voce, sms e internet. Ora però una nuova azienda sbarca in Italia con il brand Iliad. Ma vediamo meglio i dettagli delle sie opzioni tariffarie appena lanciate sul mercato. La concorrenza telefonica di Iliad Come anticipato ...