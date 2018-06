Nicola Savino dopo 90 Special | tutto pronto per il programma sugli anni 80

BELEN RODRIGUEZ IN BALALAIKA/ La gaffe su Maria De Filippi - Nicola Savino la bacchetta : Il ruolo di BELEN RODRIGUEZ in BALALAIKA qual è? La showgirl argentina ha dimostrato di saper cantare, ballare e condurre e allora perché è finita a fare la bella statuina su Canale 5?(Pubblicato il Tue, 19 Jun 2018 12:42:00 GMT)

Ascolti tv Balalaika : come è andato il debutto di Nicola Savino e Ilary Blasi? : come è andato il debutto di Nicola Savino e Ilary Blasi insieme a Belen Rodriguez? Cosa dicono i dati Auditel e quale è stato il responso del pubblico? Balalaika è piaciuto oppure no, ma soprattutto quanti telespettatori si sono sintonizzati su Canale 5 dopo Portogallo vs Spagna per seguirlo? Ecco tutti i dati e i commenti. A quanto pare il popolo del web si è particolarmente divertito grazie alle facce della moglie di Francesco Totti. Ascolti ...

Ilary Blasi - disastro in prima serata con Nicola Savino : crollo impensabile : Se si considera il cast stellare e il traino pazzesco , i 7milioni di telespettatori della partita in prima serata Spagna-Portogallo, , si può dire che Balalaika , la trasmissione sui Mondiali di ...

Agente matrimoniale - Rai Movie / Info streaming e trama del film con Nicola Savino (oggi - 10 giugno 2018) : Agente matrimoniale, il film in onda su Rai Movie oggi, domenica 10 giugno 2018. Nel cast: Corrado Fortuna e Nicola Savino, alla regia Christian Bisceglia. Il dettaglio della trama.(Pubblicato il Sun, 10 Jun 2018 21:02:00 GMT)

AGENTE MATRIMONIALE/ Su Rai Movie il film con Nicola Savino (oggi - 10 giugno 2018) : AGENTE MATRIMONIALE, il film in onda su Rai Movie oggi, domenica 10 giugno 2018. Nel cast: Corrado Fortuna e Nicola Savino, alla regia Christian Bisceglia. Il dettaglio della trama.(Pubblicato il Sun, 10 Jun 2018 09:36:00 GMT)

Mondiali 2018 : la conferenza stampa di Mediaset in diretta. Su Canale 5 Balalaika con Ilary Blasi e Nicola Savino : Nicola Savino e Ilary Blasi Al fischio di inizio manca una settimana esatta. Il prossimo 14 giugno prenderanno il via in Russia i Mondiali di Calcio 2018. Se per i calciofili questa edizione sarà amara, data l’assenza dell’Italia, dal punto di vista televisivo c’è una grossa novità. Tutte le partite saranno trasmesse sui canali Mediaset in chiaro, contornate da appuntamenti speciali ad hoc. Oggi siamo a Cologno Monzese per ...

Mondiali 2018 : la conferenza stampa di Mediaset in diretta. Su Canale 5 Balalaika con Ilary Blasi e Nicola Savino - arriva la tv aumentata : Nicola Savino e Ilary Blasi Al fischio di inizio manca una settimana esatta. Il prossimo 14 giugno prenderanno il via in Russia i Mondiali di Calcio 2018. Se per i calciofili questa edizione sarà amara, data l’assenza dell’Italia, dal punto di vista televisivo c’è una grossa novità. Tutte le partite saranno trasmesse sui canali Mediaset in chiaro, contornate da appuntamenti speciali ad hoc. Oggi siamo a Cologno Monzese per ...

Nicola Savino alle nozze di Bossari snobba Pomeriggio 5 e Barbara d'Urso risponde piccata : FUNWEEK.IT - Il weekend appena trascorso è stato animato dall'emozionante matrimonio Bossari-Lagerback tenutosi nella splendida location di Ville Ponti il 1° giugno: l'ex...

Mondiali di Calcio 2018 : come si chiamerà il programma di Nicola Savino e Ilary Blasi? : come si chiamerà il programma di Nicola Savino e Ilary Blasi sui Mondiali di Calcio 2018? Si vocifera che il titolo del programma sia già stato svelato. Il problema, però, è che pare non piacere molto né agli addetti ai lavori né ai telespettatori. Non si ravvisa nessun collegamento con l’evento sportivo. L’unico legame esistente? Quello con la Russia. Mondiali di Calcio 2018: il nome del nuovo programma Quale è il nome scelto per il ...

Pomeriggio 5 - lo sfregio in diretta di Nicola Savino : ignora l'inviata della D'Urso : Scoppia il caso diplomatico durante le nozze di Daniele Bossari e Filippa Lagerback. Nel pieno della diretta che Barbara D'Urso ha voluto dedicare durante Pomeriggio 5, davanti alla sua inviata è ...

Vuoi scomettere?/ Diretta : Nicola Savino e la bravura sportiva (seconda puntata) : Vuoi scommettere?, Diretta e anticipazioni seconda puntata 24 maggio: Claudio Amendola, Ilary Blasi, Noemi, Nicola Savino, Ilenia Pastorelli, Pintus e Pucci ospiti della serata.(Pubblicato il Thu, 24 May 2018 23:34:00 GMT)

Alessia Marcuzzi soffia i Mondiali a Belen Rodriguez?/ "Sarà lei al fianco di Nicola Savino su Canale 5" : Alessia Marcuzzi soffia lo show sui Mondiali a Belen Rodriguez? "Sarà lei al fianco di Nicola Savino su Canale 5. L'argentina retrocede a Italia 1"(Pubblicato il Thu, 24 May 2018 19:30:00 GMT)

Alessia Marcuzzi sostituisce Belen al fianco di Nicola Savino : Nicola Savino cambia partner: Alessia Marcuzzi sostituisce Belen Rodriguez Colpo di scena in casa Mediaset. I Mondiali di Calcio di Russia 2018 sono ormai alle porte. Il 14 giugno, infatti, prenderà il via la competizione sportiva che, dopo sessant’anni, non vedrà l’Italia tra le protagoniste a causa della mancata qualificazione avvenuta contro la Svezia. Per la prima volta sarà l’azienda di Cologno Monzese a trasmettere, in chiaro, l’evento ...

Vuoi scommettere?/ Diretta e anticipazioni : Claudio Amendola - Ilary Blasi - Noemi e Nicola Savino ospiti : Vuoi scommettere?, Diretta e anticipazioni seconda puntata 24 maggio: Claudio Amendola, Ilary Blasi, Noemi, Nicola Savino, Ilenia Pastorelli, Pintus e Pucci ospiti della serata.(Pubblicato il Thu, 24 May 2018 06:45:00 GMT)