Nicola Porro | oltre a Matrix un nuovo talk show su Rete 4

Rete 4 - nuovo programma per Nicola Porro : Nicola Porro resta a Mediaset: il giornalista e conduttore televiviso non solo resta nell’azienda del Biscione, ma raddoppia i suoi appuntamenti in video Grandi cambiamenti per la prossima stagione televisiva delle reti Mediaset. Saranno diversi, infatti, i volti Rai pronti ad approdare a Mediaset e viceversa. In primis quello di Roberto Giacobbo alla guida del nuovo canale Focus Mediaset, mentre sembrerebbe sempre più possibile ...

Rete4 - Nicola Porro pronto allo sbarco in prime time : Nicola Porro A Rete4 todo cambia. Anzi, cambierà. Oltre al debutto di Roberto Giacobbo, al nuovo impegno di Barbara Palombelli e al possibile arrivo di Gerardo Greco alla guida del Tg4, sul canale diretto da Sebastiano Lombardi verrà rinnovato e potenziato l’approfondimento politico. Nicola Porro, infatti, approderà sulla rete con un nuovo programma in prime time. Il giornalista, che alcuni davano vicino al ritorno in Rai, non solo resterà ...

Rete4 - Nicola Porro pronto allo sbarco in prime time : Nicola Porro A Rete4 todo cambia. Anzi, cambierà. Oltre al debutto di Roberto Giacobbo, al nuovo impegno di Barbara Palombelli e al possibile arrivo di Gerardo Greco alla guida del Tg4, sul canale diretto da Sebastiano Lombardi verrà rinnovato e potenziato l’approfondimento politico. Nicola Porro, infatti, approderà sulla rete con un nuovo programma in prime time. Il giornalista, che alcuni davano vicino al ritorno in Rai, non solo resterà ...

'Non si può dire ma...'. Cosa sta succedendo in Borsa : Nicola Porro mette in croce Mattarella - catastrofe banche : Dietro la febbre dello spread si celano 'pessimi segnali' per l'Italia. È Nicola Porro a svelare il giochino che rischia di mandare all'aria il Paese, come accaduto alla Grecia e come ha rischiato di ...

Nicola Porro resta a Mediaset e condurrà in prima serata : Alla fine Nicola Porro resta a Mediaset. E nella prossima stagione autunnale raddoppierà gli impegni: oltre alla conduzione di Matrix in seconda serata su Canale 5, gli verrà anche affidato un nuovo ...

Nicola Porro colonna di Mediaset : Matrix? Non basta : su cosa mette le mani : Prima serata. Che poi, detta così, sembra una cosa da nulla nell'epoca dei palinsesti 'fai da te' grazie ai canali satellitari e a pagamento. In realtà quella resta la formula magica per coloro che la ...

I Retroscena di Blogo : Nicola Porro resta a Mediaset : Il ritorno nel luogo in cui fu cacciato, una soddisfazione che forse valeva molto di più di tanti denari. Si è vociferato nei giorni scorsi e anche noi da queste colonne vi abbiamo dato conto di quelle indiscrezioni che riguardavano una ipotetica offerta della Rai e cioè la prima serata del giovedì di Rai2 per Nicola Porro, ma dalle parti di Mediaset non se ne sono stati con le mani in mano.L'azienda di Cologno Monzese ha rinnovato la fiducia a ...

I Retroscena di Blogo : Nicola Porro resta a Mediaset : Il ritorno nel luogo in cui fu cacciato, una soddisfazione che forse valeva molto di più di tanti denari. Si è vociferato nei giorni scorsi e anche noi da queste colonne vi abbiamo dato conto di quelle indiscrezioni che riguardavano una ipotetica offerta della Rai e cioè la prima serata del giovedì di Rai2 per Nicola Porro, ma dalle parti di Mediaset non se ne sono stati con le mani in mano.L'azienda di Cologno Monzese ha rinnovato la fiducia a ...

I Retroscena di Blogo : Nicola Porro verso il ritorno in Rai - ecco l'offerta della tv pubblica : La vita é fatta di andate ma anche di ritorni e di un ritorno che pare quasi certo che andiamo a parlarvi cari lettori. Pare quasi fatta, anche se la trattativa é ancora in corso, per il ritorno di Nicola Porro in Rai.Si tratta di un ritorno nella medesima rete e nella stessa collocazione che fu per il vice direttore del Giornale. Per Porro la Rai, secondo quanto apprendiamo, ha fatto un offerta sontuosa che al di la del fattore squisitamente ...