New town | dopo il Kazakistan anche l’Egitto avrà la sua megalopoli artificiale

(Di mercoledì 27 giugno 2018) Quello che Silvio Berlusconi teorizzò qualche decennio fa come una nuova strada per l’urbanistica e un’opportunità per il rilancio dell’economia sta prendendo forma altrove. Sono le ‘new’, nuovi insediamenti tirati su dal nulla, lavori ciclopici realizzati in tempo da record mediante l’opera frenetica di ruspe, di betoniere, di enormi squadre di operai. Astana, capitale amministrativa del, tra pochi giorni, nel mese di luglio, festeggerà i suoi primi 20 anni. Una città nata nel mezzo della steppa per decreto del presidente Nursultan Nazarbayev, uomo forte da oltre 28 anni della Repubblica centro asiatica grande come un continente. Il paese, un tempo snodo lungo la via della seta, aveva bisogno di una nuova grandeur. Difficile rinverdire fatti storici del passato per un popolo che ha diffusamente praticato il nomadismo fino a pochi decenni fa, più facile affidarsi a ...