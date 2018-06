Nelle forme gravi di eczema atopico aumenta il rischio cardiovascolare

fondazioneserono

(Di mercoledì 27 giugno 2018) Un gruppo internazionale di ricercatori ha valutato ildi malattie cardiovascolari in soggetti conmoderato o grave. I risultati hanno indicato che,e attive di, si osserva unto. Le evidenze raccolte da questa ricerca hanno un importante riscontro pratico, in quanto suggeriscono che le persone cone attive didovrebbero sottoporsi a controlli periodici e mettere in atto interventi preventivi per le malattie cardiovascolari. L’ha una frequenza di circa il 10% negli adulti e la sua diffusione stando in tutto il mondo. È provocato da alterazioni della funzione di barriera della pelle e da difetti di funzione del sistema immunitario. Inoltre, di recente, si è osservato che a questa malattia della pelle si associano meccanismi di infiammazione che riguardano il ...