Nel 2017 diminuiscono le morti sul lavoro

Inail : morti su lavoro in calo Nel 2017 : 14.28 Nuovo minimo delle morti sul lavoro accertate per il 2017:a oggi 617su 1.112 denunce, nei dati diffusi dall'Inail. Sommando le istruttorie ancora in corso, si arriverebbe per il 2017 a un massimo di 651 decessi sul lavoro, con un calo del 2,8% rispetto ai 670del 2016. Il dato è al minimo storico dal 1951. In linea con gli anni passati le denunce di infortunio (Denunciati 641 mila infortuni, riconosciuti tali 417 mila)

CoReVe : Nel 2017 boom della raccolta differenziata del vetro : Milano, 27 giu. , askanews, Il 2017 è stato caratterizzato da ottimi risultati per quanto riguarda la raccolta differenziata e il riciclo degli imballaggi in vetro nel nostro Paese, la raccolta ...

Migranti - Nel 2017 l'accoglienza ci è costata almeno 4 - 1 miliardi di euro : Nel 2017 l’Italia ha speso almeno 4,1 miliardi di euro per l’accoglienza dei Migranti. E’ quanto emerge

Povertà - Istat : "Record di poveri assoluti Nel 2017" : L'Istat ha diffuso oggi l'ultimo report sulla Povertà in Italia, confermando un trend in crescita rispetto agli ultimi anni. Nel 2017, lo rivelano i dati, 1.778.000 famiglie residenti in Italia vivono in condizioni di Povertà assoluta, vale a dire 5.058.000 persone che ogni mese non riescono ad affrontare la spesa mensile sufficiente ad acquistare beni e servizi ritenuti essenziali per uno standard di vita minimamente accettabile.Un numero ...

Istat - 5 milioni di persone in povertà assoluta Nel 2017 : record dal 2005 : In Italia 1,2 milioni di minori poveri: in questa condizione oltre una famiglia su 5 con tre o più figli

Povertà - Istat : “Nel 2017 oltre 5 milioni di poveri assoluti - record dal 2005. Più di un milione sono minori” : L’Italia non ha mai avuto così tante persone che vivono in Povertà assoluta dal 2005, 13 anni fa. Lo raccontano i dati presentati dall’Istat: nel 2017 sono oltre 5 milioni coloro che sono in questa condizione e rappresentano circa un milione e 778mila famiglie. Il rischio di Povertà cresce all’aumentare dei figli minori: l’incidenza si attesta al 10,5% tra le famiglie con almeno un figlio e raggiunge il 20,9% tra quelle con tre o più ...

Lazio : Commercio - Nel 2017 fatturato a 141 MLN : Roma – Il Lazio e’ la regione del Centro Italia nella quale si compra di più a domicilio. Il fatturato delle aziende del settore è stato di 134 milioni e 103mila euro. Questo secondo le rilevazioni del Centro Studi Univendita sulle proprie imprese associate. Il risultato del Lazio rappresenta l’8,5% delle vendite nazionali, che hanno raggiunto nel 2017 la cifra di 1 miliardo 660 milioni di euro (+1,8% rispetto all’anno ...