Nei Musei ACAMM Carlo Lorenzetti e Bruno Conte

Direttori stranieri Nei Musei - via libera dal Consiglio di Stato : Il ricorso era Stato presentato da Giovanna Paolozzi Maiorca Strozzi, ora Soprintendente a Parma, contro la nomina di Peter Assman alla direzione di Palazzo Ducale di Mantova. Il Tar le aveva dato ragione, il Consiglio di Stato ribalta la decisione

Alla scoperta delle creature più o meno reali nascoste nei Castelli - nelle chiese e Nei Musei di Parma - Piacenza e Reggio Emilia : Una visita tra gli ideali sentieri di Destinazione Turistica Emilia può essere anche immaginata come un safari Alla ricerca degli animali fantastici nascosti in un’eterogenea giungla d’arte e storia, che prende forma tra le pietre dei manieri, le tele dei pittori e il marmo delle chiese. In particolare, il circuito dei Castelli del Ducato offre un’autentica carrellata su una Storia in chiave fantasy, popolata da draghi e grifoni alati, cavalli ...

Non chiamateli custodi : Nei Musei milanesi i vigilantes tengono conferenze e parlano inglese : parlano inglese, tengono conferenze, accolgono il pubblico alla scoperta dei tesori nei musei civici milanesi. Sono i vecchi custodi formati appositamente per per tenere il passo dei nuovi assunti che, in molti casi, hanno curriculum e competenze che vanno al di là di quelle solitamente richieste agli addetti alla sicurezza.Continua a leggere

Mibact - Nei Musei italiani torna la Notte europea dei Musei - : ... dal Palazzo Ducale di Mantova numerosi altri Musei di archeologia e arte moderna: sabato sera percorsi illuminati, visite guidate, laboratori per famiglie e bambini, concerti, spettacoli, suoni e ...

Christian Greco : "Nei Musei meno tecnologia e più attenzione ai reperti storici" : Ed è a questo che devono servire, 'far scoprire un mondo, stimolare una scoperta che poi va apprezzato dal vivo, vissuta davvero', sostiene Christian Greco, direttore del Museo Egizio. Secondo lui '...

Roma - mostre e attività Nei Musei per la prima domenica di maggio : Guardare il mondo e raccontarlo in fotografia che celebra i 70 anni della Magnum Photos con le celebri immagini e gli storici reportage della più grande agenzia fotogiornalistica al mondo e la mostra ...

MiBACT : domani ingressi gratuiti Nei Musei e nelle aree archeologiche statali : Oltre 480 tra musei, siti archeologici e monumenti in tutta Italia accoglieranno liberamente cittadini e turisti per una giornata dedicata alla scoperta del patrimonio culturale nazionale. In vigore dal luglio del 2014 l’iniziativa ha visto la partecipazione in tutte le sue edizioni di oltre 10 milioni di visitatori nei soli musei statali. Il decreto Franceschini (Decreto 27 giugno 2014, n. 94), in vigore dal 1° luglio 2014, stabilisce che ogni ...

6 maggio ingresso gratuito Nei musei : ROMA, 4 MAG - Domenica 6 maggio torna l'appuntamento con #domenicalmuseo, l'iniziativa del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo guidato da Dario Franceschini che prevede l'...

Nintendo Labo arriva Nei Musei italiani : Dopo la Città della Scienza di Napoli, sarà la volta dell'Explora, il Museo dei bambini di Roma: qui i Laboratori si terranno durante il Campus Estivo, dall'11 giugno al 14 settembre. La Città dei ...

Nintendo Labo : i videogiochi arrivano Nei Musei italiani : Giocare è una cosa seria: è il metodo migliore per imparare e apprendere, soprattutto per i più piccoli. In un Paese come l'Italia, in cui il 57% della popolazione si definisce videogiocatrice, la potenzialità educativa del medium videoludico può arrivare a toccare ben 17 milioni di persone. Ed è per questo che Nintendo, leader mondiale nella creazione e nello sviluppo di intrattenimento interattivo, da sempre attenta ai risvolti formativi dei ...

Mostre e attività Nei Musei in Comune per la prima domenica di maggio 2018 : 2/5/2018 – nAnche il 6 maggio, come tutte le prime domeniche del mese, l’ingresso a tutti i Musei civici e alle mostre in programma in questi spazi sarà gratuito per i residenti a Roma e nella Città Metropolitana con una ricca offerta culturale promossa da Roma Capitale, Assessorato alla Crescita culturale – Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali con l’organizzazione di Zètema Progetto Cultura. Inoltre, […]

Le mostre e le attività Nei Musei della capitale : Guardare il mondo e raccontarlo in fotografia " che celebra i 70 anni della Magnum Photos con le celebri immagini e gli storici reportage della più grande agenzia fotogiornalistica al mondo " e la ...

Ponte del Primo Maggio - boom Nei musei : Le feste sembra che arrivino soprattutto per dar ragione ai musei che ogni anno crescono nel numero di visitatori. Per esempio, in questa domenica di Ponte del Primo Maggio, mentre la città detiene il ...

Sicilia : musei chiusi Nei festivi - da Sadirs piano per superare emergenza : Palermo, 24 apr. (AdnKronos) - Subito lo stanziamento di risorse per pagare gli straordinari dei custodi e garantire l’apertura dei musei Siciliani il 25 aprile, il primo maggio e la prima domenica di maggio. Poi una serie di misure per scongiurare nuove emergenze, soprattutto in estate, e prolungar