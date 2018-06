Negramaro | in tour duetto virtuale con Dolores O’Riordan

Video e scaletta dei Negramaro per Amore Che Torni Tour Stadi 2018 - dal nuovo album all’omaggio a Dolores O’Riordan : Con la prima data di Lignano Sabbiadoro in scena il 24 giugno allo Stadio Teghil, è diventata ufficiale la scaletta dei Negramaro per Amore Che Torni Tour Stadi 2018, il nuovo show a supporto dell'ultimo omonimo album di inediti rilasciato su etichetta Sugar lo scorso autunno. Giuliano Sangiorgi (voce, piano, chitarre), Lele Spedicato (chitarre), Andrea Mariano (pianoforte, sintetizzatori), Ermanno Carlà (basso), Danilo Tasco (batteria) e ...

Al via il tour 2018 dei Negramaro Amore Che Torni Stadi - il 24 giugno a Lignano : scaletta - orari - biglietti e regolamento ingresso : Parte domenica 24 giugno il tour 2018 dei Negramaro Amore Che Torni Stadi, col debutto allo Stadio Teghil di Lignano Sabbiadoro con la prima di 6 date che vedranno la band tornare a girare l'Italia, stavolta nella dimensione imponente degli Stadi. Il 24 giugno il debutto a Lignano apre la tournée che proseguirà il 27 giugno a Milano allo Stadio San Siro, il 30 a Roma allo Stadio Olimpico, il 5 luglio allo Stadio Adriatico Pescara, l'8 a ...

Giuliano dei Negramaro e The Jackal nell’esilarante video su canzoni e solitudine aspettando il tour : Alla vigilia del tour 2018, Giuliano Sangiorgi dei Negramaro e The Jackal hanno pensato bene di ricordare l'appuntamento negli stadi con un esilarante video in cui chiunque potrà in parte riconoscersi. Chi di noi non ha una playlist di brani o una serie di artisti da ascoltare in solitudine e cantare a squarciagola in auto, sotto la doccia o dentro casa? Chi non ha dei momenti di sfogo totale accompagnati dalla musica che mai vorrebbe ...

Come incontrare i Negramaro al tour 2018 con ingressi anticipati e Meet&Greet : le iniziative per il fanclub : A pochi giorni dalla partenza dell'Amore Che Torni tour negli stadi, per gli iscritti al Fan Club è arrivato il momento di scoprire Come incontrare i Negramaro al tour 2018 nel backstage dei concerti o riuscire ad ottenere un posto in prima fila. Dal 19 giugno, infatti, è possibile prenotare il proprio ingresso anticipato, laddove permesso dalla produzione e dall'organizzazione del concerto, per i live in partenza il 24 giugno dallo stadio ...

Il nuovo tour 2018 dei Negramaro negli stadi è “una scommessa per ricominciare” - le anticipazioni della band : Una scommessa, un modo per ricominciare, una forza accecante, un amore nuovo, un incontro con l'energia delle persone: il nuovo tour 2018 dei Negramaro negli stadi italiani sarà questo nelle intenzioni del gruppo. Le aspettative della band sono altissime e quelle del pubblico pure: i Negramaro tornano negli stadi a 10 anni di distanza dal concerto-evento a San Siro da cui fu tratto il DVD San Siro Live e a cinque dalle due date a San Siro e ...

Amore che torni dei Negramaro è il nuovo singolo per l’estate prima del tour negli stadi (audio e testo) : Non poteva essere altri che Amore che torni dei Negramaro il nuovo singolo scelto dalla band per l'airplay estivo ma soprattutto per anticipare l'omonimo tour negli stadi in partenza a giugno. Oltre ad essere il brano che dà il titolo al disco Amore che torni, è una delle canzoni che più racchiude in sé l'essenza e lo stile dell'ultimo progetto di inediti dei Negramaro, una ballata che mescola elettronica e soul per un testo che è un inno ...

GIULIANO SANGIORGI/ Ritrova Fabio Volo e si prepara al tour con i Negramaro (Che tempo che fa) : Per GIULIANO SANGIORGI, famoso frontman dei Negramaro, è un bel periodo che culminerà nel tour con la band. Oggi il cantante sarà ospite della puntata di Che tempo che fa(Pubblicato il Sun, 27 May 2018 10:07:00 GMT)

Negramaro concerti tour stadi 2018 : tutte le date e biglietti : I Negramaro sono pronti per i concerti del loro tour estate 2018 Amore Che Torni tour stadi. La band infiammerà con il loro suono potente e inconfondibile i palchi degli stadi d’Italia in sei imperdibili concerti. SCOPRI LE ALTRE NOVITA’ MUSICALI Negramaro concerti: in estate il tour negli stadi Il tour promuove l’ultimo album di inediti dal titolo Amore che torni. Un ritorno attesissimo dai fan ...

Negramaro : dagli inizi al nuovo super tour : C’è David, ragazzo ecuadoregno addetto ai secondi nel ristorante di Alessandro Borghese a Milano, che ha finito il turno e se ne sta andando a casa col suo zainetto North Face sulle spalle. Giuliano Sangiorgi e Andrea Mariano detto “Andro”, lo yin e lo yang dei Negramaro, la stella cometa e il muro elettronico del suono, sono fuori dal ristorante a parlare di musica, ci si fuma una sigaretta, si commenta che Ghali e Coez non sono per nulla male, ...