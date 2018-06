NBA | Magic Johnson promette | Se non prendo free agent in due anni | mi dimetto

Mercato NBA – Lonzo Ball via dai Lakers? Magic pronto a sacrificare il suo playmaker sull’altare di LeBron James : I Los Angeles Lakers potrebbero privarsi di Lonzo Ball dopo solo un anno. Il playmaker infatti potrebbe essere inserito in una trade per arrivare a LeBron James Dopo il Draft di questa notte, il Mercato NBA entrerà ufficialmente nel vivo. Una volta conclusa la questione relativa ai giovani, è tempo di pensare ai top player già fatti e finiti. Nella lega tiene banco la questione sul futuro di LeBron James. Il Re sarà free agent ed è dato in ...

NBA - gli Orlando Magic hanno scelto : Steve Clifford nuovo allenatore : Steve Clifford sarà il prossimo allenatore degli Orlando Magic, l’ex allenatore di Charlotte, firmerà un quadriennale con la franchigia della Florida Steve Clifford sarà il nuovo allenatore degli Orlando Magic. Dopo una stagione alquanto deludente, Orlando ha optato per un avvicendamento in panchina e secondo quanto rivelato da Espn, sarebbe in procinto di annunciare Clifford. Il coach “ex” Charlotte si appresta a firmare un ...

Mercato NBA – Magic Johnson fa tremare i Lakers : “ascoltiamo offerte per tutti i giocatori - compresi i giovani” : Magic Johnson ha annunciato che i Los Angeles Lakers sono pronti ad ascoltare qualsiasi offerta di Mercato, indipendentemente dai giocatori coinvolti I Los Angeles Lakers saranno grandi protagonisti del Mercato NBA estivo. I losangelini infatti hanno liberato un discreto spazio all’interno del loro salary cap per firmare almeno un free agent al massimo salariale (ma probabilmente anche due, LeBron James e Paul George i maggiori indiziati) che ...

NBA - la serata magica di P.J. Tucker e Trevor Ariza - quando i 'gregari' diventano protagonisti : In gara-1 erano mancati proprio loro. Brutto magari chiamarli gregari, perché sono giocatori da quintetto base in una squadra NBA " anzi, nella miglior squadra NBA. Però, con il gioco di Houston ...