NBA | la proposta degli Houston Rockets | e non solo | | ' Prima la free agency | poi il

NBA – Paul Pierce esalta il talento di Jayson Tatum - poi la proposta : “lo aiuterò a diventare il migliore della storia dei Celtics” : Paul Pierce, ex stella dei Celtics, è rimasto fortemente impressionato dal talento di Jayson Tatum, al punto di volero aiutare a diventare uno dei migliori della storia di Boston Se nonostante le pesanti assenze di Kyrie Irving e Gordon Hayward i Boston Celics sono arrivati in Finale di Conference, il merito è anche di Jayson Tatum. Il talento pescato al Draft con la pick numero 3 dai Boston Celtics si è rivelato non soltanto un giocatore dal ...