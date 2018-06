Naso elettronico fiuta che aria tira sul posto di lavoro

meteoweb.eu

(Di mercoledì 27 giugno 2018) Maggiore sicurezza suldigrazie alche monitora la qualità dell’in ambienti a rischio come gli impianti di verniciatura: il dispositivoindossabile, brevettato dal Politecnico di Milano, invia segnali di allerta quando i contaminanti superano il livello di guardia, permettendo all’operatore di indossare adeguati sistemi di protezione o di allontanarsi in caso di pericolo per la salute. Grazie al Bluetooth integrato, il dispositivo trasmette ad un’applicazione mobile i dati rilevati, rappresentando graficamente come la concentrazione di inquinanti vdurante il giorno e dando la possibilità, anche a posteriori, di verificare se i dispositivi di protezione erano indossati. Ilsi basa su un sensore che rileva i composti organici volatili (Voc) e gli ossidi di carbonio, in particolare l’anidride ...