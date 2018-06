Nasce la rete europea dei medici-sentinella dell’ambiente

Confindustria : Nasce Made in Venice - l'App che mette in rete le imprese (2) : (AdnKronos) - (Adnkronos) - Inoltre - per gli associati - sarà disponibile una sezione informativa, con le news, la rassegna stampa e gli eventi in programma di Confindustria Venezia Rovigo. La App sarà disponibile anche per i non associati, in una versione guest che permetterà la ricerca di possibi

Confindustria : Nasce Made in Venice - l'App che mette in rete le imprese : Venezia, 27 giu. (AdnKronos) - Nella fase economica attuale, in cui le evoluzioni incalzanti del sistema spingono le imprese a fare rete, nasce “Confindustria Made in Venice”, la prima applicazione sviluppata appositamente per mettere in relazione le aziende associate a Confindustria Venezia Rovigo.

Confindustria : Nasce Made in Venice - l’App che mette in rete le imprese (2) : (AdnKronos) – (Adnkronos) – Inoltre – per gli associati – sarà disponibile una sezione informativa, con le news, la rassegna stampa e gli eventi in programma di Confindustria Venezia Rovigo. La App sarà disponibile anche per i non associati, in una versione guest che permetterà la ricerca di possibili partner d’affari.Fabrizio Trevisiol, Vicepresidente dell’Associazione degli industriali di Venezia Rovigo con ...

La prima opposizione al governo Lega-M5s Nasce sulla rete : Nel giorno dell'insediamento del governo Conte la domanda sorge spontanea: dove è finita l'opposizione? Il Pd post-renziano sembra essersi assopito in un letargo senza soluzione di continuità mentre Forza Italia è stata fagocitata dal competitor interno Matteo Salvini.Nella fase attuale l'unica opposizione ai populisti sembra venire dalla rete: in questi giorni stanno girando in rete dei veri e propri tormentoni, molto ...

Nasce SmaLab - rete per gestire la svolta nelle cure : Milano, 28 mag. (AdnKronos Salute) – E’ un momento di svolta – e di speranza nel futuro – per i pazienti colpiti da atrofia muscolare spinale (Sma), rara malattia neurodegenerativa che rappresenta la prima causa genetica di mortalità infantile. L’avvento di nuove opportunità di trattamento apre la strada a un mondo tutto da esplorare. E da gestire. “Ci troviamo di fronte a una nuova era nel trattamento di ...

Monza : Nasce prima rete per reinserimento detenuti in mondo lavoro e imprese (2) : (AdnKronos) - “L’imprenditore non è ‘solo’ un importante attore economico, ma sempre più deve diventare un attore sociale che vive in modo consapevole e proattivo la propria comunità e l’ecosistema in cui opera", ha detto Carlo Bonomi, presidente di Assolombarda. "Il protocollo firmato oggi ben inte