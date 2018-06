Napoli | Koulibaly | “valgo 100 milioni? Non ditelo ai miei genitori”

Napoli - Koulibaly elogia Ancelotti : “è un grande” : “A Napoli con Sarri ci siamo divertiti molto, mi dispiace che se ne sia andato ma ora abbiamo un grande allenatore come Carlo Ancelotti e sappiamo di poter vincere qualcosa con lui”. Lo ha detto Kalidou Koulibaly al portale inglese Talksport dopo la vittoria del Senegal sulla Polonia ai Mondiali di Russia 2018. Il difensore ha elogiato Sarri: “Il Chelsea – ha detto Koulibaly – deve aspettarsi un bel calcio perché ...

Napoli - Koulibaly elogia Ancelotti : ANSA, - Napoli, 20 GIU - "A Napoli con Sarri ci siamo divertiti molto, mi dispiace che se ne sia andato ma ora abbiamo un grande allenatore come Carlo Ancelotti e sappiamo di poter vincere qualcosa ...

Calciomercato Napoli - Koulibaly tentato dal Barcellona : Napoli - Un'altra telefonata per sentire l'umore dei suoi calciatori. L'ha fatta Ancelotti, ieri, soffermandosi con Koulibaly , il difensore che reputa indispensabile per la difesa del suo Napoli . ...

Napoli - Koulibaly parla del metodo Sarri : “allenamenti folli - giocavo anche se ero stremato” : Kalidou Koulibaly ha parlato della sua esperienza al Napoli, con il rapporto con Sarri dapprima non eccellente e poi decollato nelle ultime annate Il difensore del Napoli Kalidou Koulibaly, ha parlato della sua annata partenopea terminata da poche settimane. Il club ha deciso di cambiare guida tecnica allontanando Sarri per accogliere Ancelotti. Il difensore, parlando a So Foot, ha detto la sua sul tecnico che si appresta a lasciare ...

Napoli - Koulibaly : 'Allenamenti con Sarri erano da pazzi - ma mi ha fatto vedere il calcio in un modo nuovo' : Il Napoli riparte da Carlo Ancelotti. Dopo un triennio memorabile con Maurizio Sarri in panchina, è l'ora del cambiamento per gli azzurri, a caccia di uno Scudetto che sarebbe storico. A campionato ...

Calciomercato Napoli : Koulibaly costa 120 milioni - : Ho iniziato a giocare a calcio quando ho visto la Francia vincere la Coppa del Mondo 98. Ho sognato di poter giocare un Mondiale, e sono alle porte del mio sogno. Il Napoli? Credo di essere arrivato ...

Il Chelsea vuole anche Koulibaly. Ma lui : "Napoli tiene a me" : Nei desideri del Chelsea, il 'principe azzurro' della favolosa notte all'Allianz Stadium, vale a dire Kalidou Koulibaly, dovrebbe diventare 'un uomo in Blues'. A maggior ragione se a precedere il ...

Mercato - Napoli - Suso prima scelta - assalto a Vidal e rinascita Koulibaly : Sull'onda dell'entusiasmo i nomi di Benzema e Vidal sono quelli che raccolgono un'ovazione popolare. Ma come sarà il nuovo Napoli targato Carlo Ancelotti? Chi resta? Chi parte? E i rinforzi? C'è tanta ...

DIRETTA/ Napoli-Crotone (risultato live 2-0) streaming video e tv : Koulibaly salva su Trotta : DIRETTA Napoli Crotone info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Zenga al San Paolo per salvarsi, 38^ giornata Serie A (oggi 20 maggio)(Pubblicato il Sun, 20 May 2018 19:12:00 GMT)

Napoli - Koulibaly : “scudetto? Ci è mancato poco” : “Ci è mancato pochissimo, è stato difficile fare una stagione così con i tanti infortuni che abbiamo avuto. Ma siamo sempre rimasti lì, vicino alla Juventus”. Così il difensore del Napoli Kalidou Koulibaly a Sky Sport. “Sarri? Penso che dobbiamo continuare con lui, poi la scelta sarà del presidente e di Sarri. Ma spero di continuare con lui, è l’allenatore giusto per il Napoli- Ci sono mancate due o tre vittorie, in ...

Napoli - Koulibaly : 'Inter-Juve? Inconsciamente abbiamo mollato' : ' Dobbiamo continuare insieme - ha detto il difensore senegalese ai microfoni di Sky Sport - ma la scelta spetta al presidente e a lui. Sarri è uno che vive il calcio, vuole la perfezione e grazie ...

Koulibaly : 'Sarri? È quello che serve al Napoli - bisogna continuare insieme' : ' Dobbiamo continuare insieme - ha detto il senegalese ai microfoni di Sky Sport - ma la scelta spetta al presidente e a lui. Sarri è uno che vive il calcio, vuole la perfezione e grazie anche al suo ...

Kalidou Koulibaly alla Juventus?/ Napoli in allarme. L’agente : può giocare anche in bianconero : Kalidou Koulibaly alla Juventus? Napoli in allarme anche per le parole delL’agente del difensore, che apre all'ipotesi: può giocare anche in bianconero(Pubblicato il Wed, 09 May 2018 11:30:00 GMT)

Calciomercato - Napoli in ansia : Koulibaly va via : 1 di 2 Successiva TORINO - Kalidou Koulibaly in bilico. Non ha clausola e può essere acquistato da chiunque, anche in Serie A , come confermato dal suo agente Bruno Satin : ' È troppo presto per ...