Murales contro il degrado | al rione Paradiso un parco urbano di street art

"Girone d'Italia". Murales di Sirante a Roma contro Israele : Il Giro d'Italia arriva a Roma, e in via Canova, a due passi da via del Corso, spunta una nuova opera dell'artista Sirante. Il nuovo blitz dello street artist dall'identità ancora misteriosa, che con le sue tele ha accompagnato l'Italia uscita dalle urne alle elezioni del 4 marzo, questa volta, snobba la politica nazionale. E così, a poche ore dall'ascesa al Colle del premier incaricato, Giuseppe Conte, atteso dal presidente Sergio ...