Muore Euro Cappellini papà del Museo del Sigillo e del Cercantico

Ex sindaco Muore e lascia in eredità quattro milioni di euro al suo Comune : quattro milioni di euro. A tanto ammonta l'eredità che un ex sindaco di un paesino della Bassa Bergamasca ha voluto lasciare ai propri concittadini. L'attuale sindaco di Fornovo San Giovanni lo ha annunciato durante...

Migranti - io c’ero quando Orbàn ha schierato i militari al confine. Se l’Europa Muore è anche colpa sua : Quanti sono ad oggi i Migranti ricollocati dall’Italia all’Ungheria o alla Polonia? Zero! Un numero facilissimo da ricordare. Appena ventotto sono i richiedenti asilo accettati da Slovacchia e Repubblica Ceca. Siamo in Europa dell’Est. Questo è il cosiddetto gruppo di Visegrad. Non sono paesi soltanto ad est, non sono estranei. Sono Europa. La relocation, approvata dal Consiglio Giustizia e Affari Interni a settembre 2015 su proposta della ...

L’Aquila - “88enne Muore e lascia 3 milioni di euro in eredità a Berlusconi”. Ma è una fake news : “Anna C., 88enne originaria de L’Aquila morta 20 giorni fa, ha donato tre milioni di euro – tra denaro (due conti correnti), beni immobili e la pensione – a Silvio Berlusconi“. La notizia era stata pubblicata su vari quotidiani e siti, ma dopo un paio di giorni in cui circolava senza alcuna smentita – e anche ilfattoquotidiano.it oggi l’aveva riportata – si è rivelata essere una bufala. Il ...

Muore a 88 anni e lascia la sua eredità a Silvio Berlusconi : 'Un patrimonio di 3 milioni di euro' : Poteva dare i suoi beni ai poveri, ai gatti, a chiunque, ma ha scelto di donare il patrimonio di 3 milioni di euro a Silvio Berlusconi . La storia viene da L'Aquila, dove la signora Anna, di 88 ann i, ...

Muore a 88 anni e lascia la sua eredità a Silvio Berlusconi : «Un patrimonio di 3 milioni di euro» : Poteva dare i suoi beni ai poveri, ai gatti, a chiunque, ma ha scelto di donare il patrimonio di 3 milioni di euro a Silvio Berlusconi. La storia viene da L'Aquila, dove la signora Anna, di 88...

Muore a 88 anni e lascia 3 milioni di euro in eredità a Silvio Berlusconi : Una donna originaria de L'Aquila di 88 anni ha lasciato tutti i suoi beni, per un valore di circa tre milioni di euro, a Silvio Berlusconi. Ex dipendente della Presidenza del Consiglio dei Ministri la donna ha voluto in questo modo ringraziare il "Cavaliere", con il quale ha a lungo collaborato.Continua a leggere

Ottantottenne aquilana Muore e lascia 3 milioni di euro in eredità a Silvio Berlusconi : Una Ottantottenne aquilana, deceduta 20 giorni fa, ha lasciato in eredità tutti i suoi beni, ammontanti a 3 milioni di euro a Silvio Berlusconi. La notizia viene resa nota dall'avvocato Andrea Ferrari."Si era rivolta al nostro Studio - scrive il legale in una nota - la signora Anna C. ex impiegata della Segreteria Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, originaria di L'Aquila ma con ultima residenza a Palermo per ...

L’Aquila - signora 88enne Muore e lascia 3 milioni di euro in eredità a Berlusconi : Anna era de L’Aquila ma aveva la residenza a Palermo. Ha lavorato come impiegata della Segreteria Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri e nella sua vita aveva accumulato una ricchezza di tre milioni di euro tra denaro (due conti correnti), beni immobili e la pensione. È morta 20 giorni fa a 88 e ha deciso di lasciare tutto quello che possedeva a Silvio Berlusconi. “Si era rivolta al nostro studio – ha scritto il ...

Governo - chiuso contratto; Operaio Muore all'Ilva; Altolà Gentiloni : Europa preoccupata : A ricordarlo è il nuovo documento della Santa Sede su economia e finanza. Il profitto non e' puo' essere raggiunto ad ogni costo. E non e' mai legittimo se vengono meno la promozione integrale della ...

Muore a 90 anni e lascia al cane che gli salvò la vita un milione di euro in eredità : Lui Muore e lascia al cane un'eredità di un milione di euro. Accade ad Avellino dove il novantenne Pasquale Rizzo - come riporta il sito

Muore e lascia un milione di euro al cane. E’ una fake news? : Muore e lascia un milione di euro al cane. E’ una fake news? Il bastardino Tor anni prima gli aveva salvato la vita Continua a leggere L'articolo Muore e lascia un milione di euro al cane. E’ una fake news? proviene da NewsGo.

Muore e lascia un milione di euro al cane. E' una fake news? : La notizia del cane Tor, un bastardino ospitato in un canile di Milano, erede di una fortuna del valore di un milione di euro, sarebbe una fake news in cui Tgcom24, come molte altre testate nazionali ...

Muore e lascia un milione di euro in eredità al cane che gli salvò la vita : Quel cane gli salvò la vita, così un ex funzionario delle Ferrovie dello Stato ha deciso di lasciare tutto i suoi averi in eredità al proprio amico a quattro zampe. Pasquale Rizzo, classe 1928, originario di...