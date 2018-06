Municipio IV | Campidoglio | attivati per case senza acqua | diffidato Inps per mancata

romadailynews

: RT @GHERARDIMAURO1: @rtl1025 (DOVEVANO RIMANERE CON IL NOME CIRCOSCRIZIONI DEL COMUNE DI ROMA, COME È SEMPRE STATO, NON HANNO COMPLETA AUTO… - GHERARDIMAURO1 : RT @GHERARDIMAURO1: @rtl1025 (DOVEVANO RIMANERE CON IL NOME CIRCOSCRIZIONI DEL COMUNE DI ROMA, COME È SEMPRE STATO, NON HANNO COMPLETA AUTO… - GHERARDIMAURO1 : @rtl1025 (DOVEVANO RIMANERE CON IL NOME CIRCOSCRIZIONI DEL COMUNE DI ROMA, COME È SEMPRE STATO, NON HANNO COMPLETA… - Marcopalmaxv : RT @Urloweb: Piazza dei Navigatori: il #MunicipioVIII contro il processo partecipativo online > -

(Di mercoledì 27 giugno 2018)IV:perpermanutenzione Il Dipartimento Patrimonio di Roma Capitale si è tempestivamente attivato per provvedere al ripristino della normalità in merito alla situazione che vede alcuni immobiliin via Sante Bargellini 23 privi del servizio idrico e la cui manutenzione risulta di competenza dell’stesso. Tali immobili sono utilizzati in fitto passivo da Roma Capitale per l’Edilizia Residenziale Pubblica. Al fine di tutelare i cittadini, l’Amministrazione capitolina ha rappresentato le relative istanze all’chiedendo che fossero prontamente avviati gli interventi di manutenzione necessari. Tuttavia, nonostante le diffide, l’si è reso indisponibile a procedere in tal senso. Per non far rimanere i cittadini nel disagio, Roma Capitale ha quindi tempestivamente provveduto a stanziare fondi per 14 mila ...