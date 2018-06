MotoGp Yamaha | Viñales | «Sono molto motivato e concentrato»

MotoGp - week-end di annunci ad Assen : la Petronas Yamaha pronta a fare il suo ingresso nel circus : In occasione del fine settimana di Assen dovrebbe arrivare l’annuncio dell’ingresso nel circus del team Petronas Yamaha La trattativa è conclusa, manca solo l’annuncio che molto probabilmente arriverà nel prossimo fine settimana di Assen. Petronas entrerà nel circus di MotoGp, correndo con due Yamaha entrambe factory spec. AFP/LaPresse L’accordo con il team di Iwata è stato raggiunto, dando il via libera dunque alla ...

MotoGp Yamaha - Zarco : «Voglio essere al top ad Assen» : TORINO - Johann Zarco spera di poter lottare per le prime posizioni nel prossimo impegno di Assen, e che la Yamaha sulla pista della sua ultima vittoria, datata ormai 2017, possa ritrovare lo smalto ...

MotoGp : Daniel Pedrosa vicino all’accordo con Yamaha-Petronas nel 2019. Franco Morbidelli sarà il compagno di squadra? : Bisogna ammetterlo. Daniel Pedrosa, a Le Mans (Francia), con quella conferenza stampa, un po’ aveva illuso. Ci si aspettava un annuncio importante circa il suo futuro e molti erano pronti a scommettere che il pilota spagnolo avrebbe reso noto il proprio ritiro, dopo che la Honda aveva comunicato che non avrebbe rinnovato il suo contratto. E invece, una luce diversa negli occhi di Dani, non certo quella del pilota che vuol appendere il ...

MotoGp – Movistar verso l’addio : la Yamaha e il Motomondiale tremano : Yamaha nei guai? Movistar potrebbe dire addio al team di Iwata e al Motomondiale Non c’è pace per la Yamaha: proprio in un momento complicatissimo per la squadra di Iwata, che sta faticando nel tentativo di risolvere i problemi che impediscono a Valentino Rossi e Maverick Vinales di vincere una gara e lottare ad armi pari con i rivali per il titolo Mondiale, ecco arrivare un’inattesissima stangata! Movistar potrebbe dire addio a ...

MotoGp Yamaha - Jarvis : «Se arrivasse Pedrosa saremmo davvero felici» : ROMA - Sembra ormai più che un'ipotesi l'arrivo di Dani Pedrosa nel futuro team satellite Yamaha targato Petronas. Lo spagnolo dovrebbe fare coppia con l'italo-brasiliano Franco Morbidelli. Non nega ...

MotoGp - la solidità di Valentino Rossi e la pochezza tecnica della Yamaha : C’era attesa in casa Yamaha su quello che i test di Barcellona avrebbero potuto dare alla M1. I problemi di elettronica e nella gestione delle gomme, nonostante i tre podi consecutivi di Valentino Rossi nel Mondiale 2018 di MotoGP, sono evidenti ed il “Dottore” allo stato attuale delle cose è impossibilitato a lottare con Ducati e Honda allo stesso livello. Purtroppo la sessione catalana non ha dato i risultati sperati ed è ...

MotoGp - Test Barcellona 2018 : Marc Marquez è il più veloce davanti a Iannone - le Yamaha rimangono lontane : Si è conclusa con Marc Marquez (Honda) davanti a tutti la giornata di Test di Barcellona riservata alla MotoGP. Nelle otto ore disputate sul tracciato del Montmelò, dove di ieri si è svolto il Gran Premio di Catalogna, ha girato quasi tutto il lotto dei piloti della classe regina, tranne le due Ducati ufficiali di Andrea Dovizioso e Jorge Lorenzo fresco di successo nella gara di casa. Il miglior tempo, come detto, lo ha fissato il campione del ...

MotoGp - GP Catalogna 2018 : Valentino Rossi fa la differenza ma la Yamaha…. : “Il nostro obiettivo è quello di tornare competitivi per vincere. Mi sento l’antagonista di Marquez come ha detto lui? Non mi sento niente. Io cerco di fare più punti possibile, essere secondo è buono e ho allungato su chi mi insegue”.-- Con queste parole Valentino Rossi ha commentato il terzo posto del GP di Catalogna, settima prova del Mondiale 2018 di MotoGP. Il centauro italiano, approfittando anche della caduta di Andrea Dovizioso, ha ...

MotoGp - Valentino Rossi e il ‘problema’ Viñales : “la Yamaha va male per colpa sua? Vi dico la verità” : Valentino Rossi ha spezzato una lancia a favore del suo compagno di squadra, sottolineando come i problemi della Yamaha non derivino da lui La dote di uomo squadra non gli è mai mancata, anche se tenuta nascosta per via delle grandi rivalità con i propri compagni di squadra. E’ arrivato il momento di rispolverarla però per Valentino Rossi, dal momento che crescono sempre di più le critiche contro Maverick Viñales, considerato la causa dei ...

MotoGp Catalogna - Yamaha - Rossi : «Ci giochiamo il 4° posto» : BARCELLONA - 'La Ducati è forte qui, loro sono molto bravi nel giro secco' . Valentino Rossi ha spiegato chi sono i suoi favoriti in vista della gara di domani. 'Lorenzo è il più veloce, Marquez è lì ...

MotoGp - GP Catalogna 2018 : analisi prove libere. Ducati e Yamaha partono bene - la Honda rincorre - la Suzuki è solo Iannone : il campione del mondo in carica aveva chiuso in 1:39.882 la FP1, mentre nella FP2 non è andato oltre l'1:39.990. Come sempre il numero 93 ha lavorato sulla durata delle gomme e, da domani, tornerà a ...

