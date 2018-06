MotoGP | GP Olanda Ad Assen un Valentino Rossi da 10

MotoGP - GP Olanda 2018 : come vedere in tv il fine settimana di Assen. Programma e orari di dirette e differite : Dal 29 giugno al 1° luglio il Circus del Motomondiale farà visita alla “Cattedrale del Motociclismo“, ad Assen, dove i centauri più forti del mondo andranno in caccia di gloria. Marc Marquez, Valentino Rossi, Jorge Lorenzo ed Andrea Dovizioso saranno loro gli osservati speciali Valentino ha sempre avuto un rapporto speciale con la pista olandese, avendo messo in scena gara magnifiche e discusse, come quella vinta nel 2015, con ...

MotoGP - GP Olanda 2018 : Jorge Lorenzo è davvero in lotta per il Mondiale? Obiettivo : provare a vincerle tutte. E se Marquez sbagliasse… : È il protagonista indiscusso delle ultime settimane di motomondiale. Jorge Lorenzo ha cambiato radicalmente la stagione sua e della Ducati nel giro di due gare, e nel frattempo si è preso la scena anche fuori dalla pista. Prima la vittoria al Mugello, poi quella a Barcellona e nel mezzo l’annuncio del divorzio con la Rossa e l’approdo in Honda, dove formerà un vero e proprio Dream Team con Marc Marquez. I valori in Ducati si sono ...

MotoGP – Zarco in Olanda per ‘imitare’ Valentino Rossi : “se lui va forte…” : Johann Zarco in Olanda con Valentino Rossi in testa: le sensazioni del francese alla vigilia del Gp di Assen Si prospetta un weekend ricco di emozioni: questa settimana saranno protagonisti in pista sia i piloti della MotoGp che quelli della F1. Un susseguirsi di spettacolo rombante tra moto e monoposto, rispettivamente in Olanda e Austria. Occhi puntati sui piloti Yamaha, a caccia di un risultato positivo che manca ormai da un anno, dalla ...

MotoGP - GP Olanda : nasce la Petronas Yamaha - atteso annuncio ad Assen : Il primo passo, quello più importante è stato fatto. La Petronas, colosso petrolifero malese, annuncerà il suo debutto nella top class. A capo dell'operazione Razlan Razali, amministratore delegato ...

MotoGP – Marquez con i piedi per terra verso il Gp d’Olanda : “tanti rivali possono lottare per il titolo” : Marc Marquez verso il Gp d’Olanda: le sensazioni dello spagnolo alla vigilia della gara di Assen I piloti della MotoGp sono pronti per un nuovo appuntamento della stagione 2018. I campioni delle due ruote, dopo una settimana di stop, si spostano ad Assen, in Olanda. Jorge Lorenzo cercherà di ripetersi, andando a caccia di un tris da sogno con la Ducati, dopo le vittorie al Mugello e al Montmelò, mentre la Yamaha proverà a fermare il ...

MotoGP - GP Olanda 2018 : Andrea Dovizioso - è una crisi mentale. Il ritorno di Lorenzo ha sgretolato le certezze : Caro “Dovi” che succede? La domanda sorge spontanea, alla vigilia dell’ottavo round del Mondiale 2018 di MotoGP, nei confronti del pilota della Ducati. I tre “zero” nelle ultime quattro gare sono davvero troppi. Jerez (Spagna), Le Mans (Francia) e Barcellona (Spagna), una tripletta mica da ridere, e l’iride è sempre più distante: 49 punti di svantaggio nei confronti di Marc Marquez, un abisso.-- Questa la situazione ma i motivi? Il forlivese, ...

MotoGP – Si vola ad Assen : ORARI e DIRETTE TV del Gp d’Olanda : Jorge Lorenzo a caccia del tris, la Yamaha cerca la vittoria dopo un anno di astinenza: il programma del Gp d’Olanda Dopo una settimana di pausa, la MotoGp torna protagonista, in un weekend di fuoco che vedrà in pista sia in campioni delle due che delle quattro ruote. Il Motomondiale, dopo le due vittorie consecutive di Jorge Lorenzo, al Mugello e al Montmelò, si sposta ad Assen, dove, esattamente un anno fa, la Yamaha conquistava la sua ...

MotoGP - GP Olanda 2018 : i precedenti di Valentino Rossi ad Assen. Il Mago dell’Università delle due ruote : Valentino Rossi sbarca ad Assen, la celebre Università della moto, per rilanciarsi in ottica iridata. Il “Dottore” sa di trovarsi su una delle sue piste preferite, nella quale ha sempre fatto la differenza e dove ha centrato l’ultimo successo della sua carriera, proprio un anno fa. Andiamo a conoscere nel dettaglio tutti i precedenti del nove volte campione del mondo sulla pista dove domenica si correrà il Gran Premio ...

MotoGP - GP Olanda 2018 : Valentino Rossi e la magia della ‘sua’ Assen. Possibile guizzo per riaprire il Mondiale : Valentino Rossi in questo Mondiale MotoGP 2018 sta facendo qualcosa ai limiti del Possibile. Ha a disposizione una moto decisamente inferiore alle rivali, sia Honda che Ducati, ma nonostante tutto è secondo in classifica generale a 27 lunghezze di distacco da Marc Marquez. Il “Dottore” si sta letteralmente aggrappando a questa stagione, lottando con le unghie e con i denti, e mantenendo aperto un sogno che, sulla carta, non potrebbe ...

MotoGP - GP Olanda 2018 : programma - orari e tv. Il calendario completo : Nel weekend del 29 giugno-1° luglio si disputerà il GP di Olanda 2018, tappa del Mondiale MotoGP. Le due ruote tornano a essere assolute protagoniste nella Cattedrale del Motociclismo, l’Università dove i centauri si sono sempre dati battaglia su un circuito altamente impegnativo e spettacolare. Si riparte da qui dopo il doppio successo consecutivo di Jorge Lorenzo tra Mugello e Barcellona. Lo spagnolo della Ducati è l’uomo più in ...

MotoGP - ad Assen il Gp d'Olanda : l'occasione per acciuffare Marquez : Domenica primo luglio si corre la gara del Gran Premio d’Olanda ottava tappa del campionato di MotoGp ...

MotoGP - GP Olanda. Vita dura per gli spagnoli ad Assen : Per la cronaca, accadde nel 2014 e Marc Marquez si apprestava a conquistare la sua ottava vittoria di fila. Per il resto, gli ultimi sette anni nella Cattedrale del motociclismo raccontano il trionfo ...